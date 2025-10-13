БНТ
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
09:25, 13.10.2025
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
08:27, 13.10.2025
Чете се за: 02:07 мин.
Спортни новини 13.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 13.10.2025
Спорт
06:21, 13.10.2025
Край на заложническата криза? Хамас пуска на свобода пленените
06:20, 13.10.2025
БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България
05:55, 13.10.2025
До 20° днес, облачно ще бъде над южната половина от страната и...
23:04, 12.10.2025
Франция има ново правителство
22:05, 12.10.2025
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
21:09, 12.10.2025
Поколението Z предпочита да инвестира във финансови пазари вместо в...
20:59, 12.10.2025
Мисия на ЮНЕСКО у нас: Експерти оцениха високо грижата за...
Водещи новини
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
08:25, 13.10.2025
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет
06:46, 13.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
07:01, 13.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско"
09:05, 13.10.2025
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Местните избори в Пазарджик: ДПС води пред кандидатите на ПП-ДБ
07:28, 13.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ремонтът по АМ "Тракия": Кои са алтернативните маршрути?
08:33, 13.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Димитър Радев: Необходимо е разумно управление на разходната част,...
08:11, 13.10.2025
Чете се за: 09:40 мин.
Политика
Тръмп предупреди, че ще изпрати на Киев ракети...
08:49, 13.10.2025
Чете се за: 00:47 мин.
По света
