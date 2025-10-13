Футболен клуб Вихрен Сандански отбеляза 100 години от създаването си. На тържествена церемония бяха наградени заслужили деятели и бившия футболисти на клуба.

От името на Българския футболен съюз и община Сандански плакети и златни значки получиха бивши и настоящи ръководители и треньори, оставили следа в историята на клуба. Директорът на първенствата и турнирите във футболната ни централа Валентин Чакъров поздрави всички свързани с този юбилей и им пожела завръщане в групата на майсторите.

След церемонията две поколения бивши футболисти на Вихрен изиграха приятелски мач. Пред най- верните привърженици на клуба футболни умения демонстрирана бившият национал Георги Бачев, Георги Шейтанов, Христо Златински, Йордан Боздански и други.

Вижте репортаж от събитието във видеото.