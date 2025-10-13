БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

Вихрен Сандански отбеляза 100 години от създаването си

от БНТ , Репортер: Слави Илиев
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
От клуба отбелязаха годишнината с тържествена церемония и приятелски мач.

вихрен сандански отбеляза 100 години създаването
Футболен клуб Вихрен Сандански отбеляза 100 години от създаването си. На тържествена церемония бяха наградени заслужили деятели и бившия футболисти на клуба.

От името на Българския футболен съюз и община Сандански плакети и златни значки получиха бивши и настоящи ръководители и треньори, оставили следа в историята на клуба. Директорът на първенствата и турнирите във футболната ни централа Валентин Чакъров поздрави всички свързани с този юбилей и им пожела завръщане в групата на майсторите.

След церемонията две поколения бивши футболисти на Вихрен изиграха приятелски мач. Пред най- верните привърженици на клуба футболни умения демонстрирана бившият национал Георги Бачев, Георги Шейтанов, Христо Златински, Йордан Боздански и други.

Вижте репортаж от събитието във видеото.

#Вихрен Сандански

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
1
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
2
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
3
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
4
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
5
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
6
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
НА ЖИВО: Испания - България, ясни са съставите
НА ЖИВО: Испания - България, ясни са съставите
Спортни новини 14.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 14.10.2025 г., 20:50 ч.
Луис де ла Фуенте: България е с нов треньор и изживява много трудни времена Луис де ла Фуенте: България е с нов треньор и изживява много трудни времена
Чете се за: 01:12 мин.
Александър Димитров: Искам по-голяма смелост от играчите Александър Димитров: Искам по-голяма смелост от играчите
Чете се за: 01:25 мин.
Любо Ганев: Решението беше тежко, но най-доброто Любо Ганев: Решението беше тежко, но най-доброто
Чете се за: 04:37 мин.
Робин льо Норманд: Ще се опитаме да покажем най-доброто си лице Робин льо Норманд: Ще се опитаме да покажем най-доброто си лице
Чете се за: 01:00 мин.

Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Премиерът Желязков отмени правителственото заседание Премиерът Желязков отмени правителственото заседание
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Тръмп нарече Джорджа Мелони "красива", Ердоган я...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките...
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Тръмп и Зеленски ще се срещнат в петък
Чете се за: 04:37 мин.
Европа
