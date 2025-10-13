При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни избори за общински съвет на Пазарджик

Фрагментиран ще бъде следващият общински съвет в Пазарджик.

При 100% обработени протоколи в ОИК - Пазарджик ДПС побеждава в частичните местни избори за общински съвет на Пазарджик със 17,13%.

Следват ПП-ДБ с 11,75%, ПП "Свобода" с 10,74%, БСП - "Обединена левица" със 7,42%, ВМРО-БНД с 6,84%, ГЕРБ с 6,16%, МИР с 3,86% и "Възраждане" с 3,80%.

Според председателя на ОИК сигнали за купуване на гласове не са постъпвали през вчерашния ден.

"Постъпиха около 20 сигнала, по които общинската избирателна комисия взе решение в срок след извършване на съответните проверки - основно касаеха предизборна агитация в нарушение на Изборния кодекс", заяви в "Денят започва" Стефан Димитров, председател на ОИК - Пазарджик.

На фона на засилено полицейско присъствие и арести в едно от селата в община Пазарджик активността бeше по-ниска в сравнение с тази на редовните избори през 2023 година - малко над 35%.

Рекорден брой кандидати - близо 600, се бориха за 41 места в местния парламент.

До новите избори се стигна след решение на Върховния административен съд, което за първи път касира изцяло вота заради изборни нарушения.

По данни на МВР полицията е реагирала на 30 сигнала за нарушения.

Една трета от тях са свързани със село Огняново, където два автомобила породиха съмнения за купуване на гласове.

Част от хората в колите по-късно бяха открити и задържани. Според информация на полицията не са открити данни за нарушения и те са били пуснати.