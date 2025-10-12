БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински съветници

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
местни избори пазарджик рекорден брой кандидати общински съветници
Жителите на Община Пазарджик избират нов състав на общински съвет, където съдът касира редовния вот. Интересът към гласуването остана по-нисък, в сравнение с предходни избори. На фона на това се стигна до арести и претърсвания на автомобили.

Вяло и без нарушения започна изборният ден в Пазарджик. И все пак се оказа, че в секции в ромските квартали е възникнало напрежение още в началото на деня.

Иван Карашиков - председател на СИК: "Имаше пораждащо се напрежение, но полицията дойде и си свърши работата. Имаше няколко ареста и всичко се успокои.

БНТ: Какво беше напрежението, какво се случи?

- Имаше голяма суматоха в коридорите, представители на определени политически партии, хората, които гласуват за тези политически партии са объркани, не знаят за кого да гласуват, опитваше се да им бъде помагано."

А в ранния следобед граждани и полиция блокираха два автомобила в село Огняново. Причината - съмнения за търговия с гласове. Извършен бе обиск на колите и пътуващите в тях.

"Не се чувствам по абсолютно никакъв начин виновен. Това, което се случва тук, както и вие виждате, е едно недоразумение. Нещата реално ще си излязат наяве", каза един от задържаните.

От полицията уточниха, че има петима задържани, но не заради купуване на гласове.

Мирослав Стоянов - говорител на ОДМВР - Пазарджик: "Нищо открито в тези два автомобила, не ни насочва към евентуално извършване на такива престъпления против избирателните права на гражданите, това категорично мога да кажа. Малко по-късно, със съдействието на граждани, колегите установиха две от лицата, които са избягали от тези автомобили. С тях в момента също работят колеги от РП в Пазарджик."

Загадка за хората в Пазарджик остана защо на тези избори има рекорден брой на кандидати за общински съвет. Общият брой на избирателните секции в областния град и 31 населени места е 151, кандидатите за 41 мандата в Общинския съвет са 597.

"Само аз и сигурно няколко други възрастни жени не сме се кандидатирали. Нямам идея какъв е този интерес за общински съветник."

"Твърде много желаещи има да се възползват…"

"Каква според вас е ролята на общинския съветник в местното самоуправление?"

"Нямам отношение с общинския съвет… За по-добро на Пазарджик гласувам…"

В Общинската избирателна комисия в Пазарджик също са постъпили сигнали за агитация през деня, но те не са свързани със случая в Огняново.

#изборни нарушения #Пазарджик #местни избори

