Локомотив София спечели отборното класиране в първото издание на боксовия турнир "Купа Левски"

Тимът на Локомотив София спечели отборното класиране в първото издание на боксовия турнир за деца от 12 до 14-годишна възраст "Купа Левски".

Надпреварата, която се организира от боксов клуб Левски, завърши днес в боксовата зала в Дианабад. Над сто млади състезатели от 25 клуба от цялата страна се събраха, за да покажат силата, дисциплината и спортсменството, които изграждат бъдещите шампиони на България. Кулминацията на събитието настъпи, когато Вячеслав Юриев Николаев – син на легендарния треньор Юрий Славчев – връчи специалната награда "Приз Юрий Славчев" за най-добър боксьор на турнира. Отличието за 2025 година бе присъдено на Мартин Райчев, който впечатли с характер, техника и спортен дух.

Първите носители на "Купа Левски" са три от столичните грандове. Златният трофей и титлата от първото издание на турнира спечели отборът на Локомотив София, който впечатли с техника, борбеност и спортсменство. Сребърното отличие завоюва отборът на Славия, показал отлична подготовка и колективен дух. Бронзовата купа заслужено получи отборът на Левски - домакините, които демонстрираха непреклонен дух и постоянство.

Турнирът, посветен на каузата „Не на насилието и агресията на улицата“, събра в продължение на три дни десетки деца, треньори и родители, обединени от идеята, че спортът е пътят към самодисциплина, уважение и развитие. По време на състезанието младите таланти се срещнаха със своите идоли и доказаха, че боксът не е символ на агресия, а на сила на духа.

Съревнованието се радваше на специално внимание и от две от най-големите легенди на българския бокс – Георги Костадинов, първият български олимпийски шампион по бокс от Мюнхен 1972, и Димитър Кискинов, носител на множество шампионски титли.

Още в първия ден рингът бе открит от звездите на българския бокс – Борислав Велев – Рой, Ясен Радев, Кирил Борисов, Владимир Георгиев, Олексий Ширяев и Йосиф Панов, както и старши треньора на клуба Владислав Стоянов. До тях застанаха и старши треньорът на националния отбор по бокс Жоел Арате, световният вицешампион и европейски шампион за 2024 година Рами Киуан, седемкратният европейски шампион Радослав Росенов, двукратният европейски шампион при младежите Уилиам Чолов и Йордан Морехон – олимпийски шампион при младежите и бронзов медалист от европейското първенство през 2024 година.

Сред официалните гости на откриването бяха министърът на младежта и спорта Иван Пешев, президентът на Българската федерация по бокс (БФБ) Красимир Инински, председателят на боксов клуб Левски Виктор Недялков и директорът на 166-о спортно училище „Васил Левски“ Нина Иванова. Министър Пешев поздрави организаторите и подчерта значението на турнира за превенция на агресията сред подрастващите.

„Събития като това са ключови за възпитанието на децата и за тяхната насоченост към спорта. Нашата кауза е да ги изведем от улицата и да ги насочим към залите, където се учат на дисциплина и уважение“, заяви той.

Президентът на БФБ Красимир Инински добави, че "Купа Левски" ще стане ежегоден турнир с мисия да възпитава новите златни момчета на България и че се работи за превръщането му в международен формат.

Особено вдъхновяващ момент за младите състезатели бе експозицията „Трибуната на славата“ – специално подредена витрина, в която бяха показани шест шампионски колана на звездите на боксов клуб Левски и бБоксов клуб Мизия 80. Те принадлежат на трима от най-успешните български боксьори: Борислав Велев – Рой, двукратен носител на шампионски пояси, сред които интернационалната титла на WBC Youth и коланът на MaxFight; Владимир Георгиев, действащ световен шампион на UBO в супер средна категория и шампион на България при професионалистите; и Йосиф Панов, бивш световен шампион на UBF и притежател на UBO световна и интернационална титла.