Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

Локомотив София спечели отборното класиране в първото издание на боксовия турнир "Купа Левски"

Чете се за: 05:02 мин.
Спорт
Славия завоюва сребърното отличие, докато Левски остана трети.

Локомотив София спечели отборното класиране в първото издание на боксовия турнир "Купа Левски"
Снимка: Българска федерация по бокс
Тимът на Локомотив София спечели отборното класиране в първото издание на боксовия турнир за деца от 12 до 14-годишна възраст "Купа Левски".

Надпреварата, която се организира от боксов клуб Левски, завърши днес в боксовата зала в Дианабад. Над сто млади състезатели от 25 клуба от цялата страна се събраха, за да покажат силата, дисциплината и спортсменството, които изграждат бъдещите шампиони на България. Кулминацията на събитието настъпи, когато Вячеслав Юриев Николаев – син на легендарния треньор Юрий Славчев – връчи специалната награда "Приз Юрий Славчев" за най-добър боксьор на турнира. Отличието за 2025 година бе присъдено на Мартин Райчев, който впечатли с характер, техника и спортен дух.

Първите носители на "Купа Левски" са три от столичните грандове. Златният трофей и титлата от първото издание на турнира спечели отборът на Локомотив София, който впечатли с техника, борбеност и спортсменство. Сребърното отличие завоюва отборът на Славия, показал отлична подготовка и колективен дух. Бронзовата купа заслужено получи отборът на Левски - домакините, които демонстрираха непреклонен дух и постоянство.

Турнирът, посветен на каузата „Не на насилието и агресията на улицата“, събра в продължение на три дни десетки деца, треньори и родители, обединени от идеята, че спортът е пътят към самодисциплина, уважение и развитие. По време на състезанието младите таланти се срещнаха със своите идоли и доказаха, че боксът не е символ на агресия, а на сила на духа.

Съревнованието се радваше на специално внимание и от две от най-големите легенди на българския бокс – Георги Костадинов, първият български олимпийски шампион по бокс от Мюнхен 1972, и Димитър Кискинов, носител на множество шампионски титли.

Още в първия ден рингът бе открит от звездите на българския бокс – Борислав Велев – Рой, Ясен Радев, Кирил Борисов, Владимир Георгиев, Олексий Ширяев и Йосиф Панов, както и старши треньора на клуба Владислав Стоянов. До тях застанаха и старши треньорът на националния отбор по бокс Жоел Арате, световният вицешампион и европейски шампион за 2024 година Рами Киуан, седемкратният европейски шампион Радослав Росенов, двукратният европейски шампион при младежите Уилиам Чолов и Йордан Морехон – олимпийски шампион при младежите и бронзов медалист от европейското първенство през 2024 година.

Сред официалните гости на откриването бяха министърът на младежта и спорта Иван Пешев, президентът на Българската федерация по бокс (БФБ) Красимир Инински, председателят на боксов клуб Левски Виктор Недялков и директорът на 166-о спортно училище „Васил Левски“ Нина Иванова. Министър Пешев поздрави организаторите и подчерта значението на турнира за превенция на агресията сред подрастващите.

„Събития като това са ключови за възпитанието на децата и за тяхната насоченост към спорта. Нашата кауза е да ги изведем от улицата и да ги насочим към залите, където се учат на дисциплина и уважение“, заяви той.

Президентът на БФБ Красимир Инински добави, че "Купа Левски" ще стане ежегоден турнир с мисия да възпитава новите златни момчета на България и че се работи за превръщането му в международен формат.

Особено вдъхновяващ момент за младите състезатели бе експозицията „Трибуната на славата“ – специално подредена витрина, в която бяха показани шест шампионски колана на звездите на боксов клуб Левски и бБоксов клуб Мизия 80. Те принадлежат на трима от най-успешните български боксьори: Борислав Велев – Рой, двукратен носител на шампионски пояси, сред които интернационалната титла на WBC Youth и коланът на MaxFight; Владимир Георгиев, действащ световен шампион на UBO в супер средна категория и шампион на България при професионалистите; и Йосиф Панов, бивш световен шампион на UBF и притежател на UBO световна и интернационална титла.

Шест златни шампионски колана радват участниците на боксовия турнир за ученици „Купа Левски"
Шест златни шампионски колана радват участниците на боксовия турнир за ученици „Купа Левски"
Събитието подкрепя усилията в борбата срещу агресията.
Чете се за: 02:15 мин.
