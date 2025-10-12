БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Лъчезар Танев: Цар футбол не можеш да го излъжеш

Чете се за: 05:22 мин.
Спорт
Ние от отдавна се опитваме да пречим на съперника да играе футбол, подчерта футболният агент при гостуването си в "Арена спорт" по БНТ1.

Лъчезар Танев не скри разочарованието си от представянето на българския национален отбор по футбол, но отбеляза, че проблемите са ясни. Футболният мениджър коментира загубата на момчетата на Александър Димитров срещу Турция с 1:6 в квалификациите за световното първенство.
Танев бе гост в предаването "Арена спорт" по БНТ 1, където отново засегна какви са проблемите в родния футбол, споделяйки, че ние от години пречим на другите да играят.

„Трудно е да се коментират такива мачове. Ние проблемите ги знаем, въпросът е, че не се решават или почти не се опитват да се решават. Всички го знаем, националният отбор е продукт на нашия футбол. Когато млади футболисти не са достатъчно добри и конкурентни, и не захранват професионалните отбори, няма как от тези тимове да отидат добри футболисти за националния отбор. Това е една верига, в която ако не се изпълняват всички компоненти, накрая се случва това, което се случи на националния отбор“, започна той.

„Доброто първо полувреме, което може да се определи като такова. Аз не смятам, че е добро за стандартите на европейския футбол, защото директният футбол, който се опитвахме и ни принудим да играем, ние се изморихме физически и ментално. Вторият гол падна много рано през второто полувреме. Не може един автогол да срине един сериозен отбор. Ние от отдавна само се опитваме да пречим на съперника, не говоря само за националния отбор. Ние не се опитваме да го надиграваме. Когато ти само пречиш, тичаш след топката, бориш се и всяка втора топка я риташ напред, съперникът доминира. Притежанието беше 80 на 20 процента, няма какво да се коментира оттам-нататък“, анализира мениджърът играта на националите при поражението срещу турците.

Той продължи да говори за проблемите в родния футбол и късането на нишката с предишните поколения.

Проблемът е ясен. Играчите, които стигат до националния отбор, не са подготвени на динамиката на тимовете в Европа. Не са подготвени в техническите способности на бързина в движения. Получава се това, че когато не си уверен, че можеш да играеш спокойно, топката се рита напред. Има прекалено голям респект от страна на нашите футболисти срещи по-класните съперници, но това е нормално. Когато чувстваш, че си едно или две нива под тези играчи, няма как да не се притесняваш. Опитахме се да го наваксваме това през първото полувреме, но не може почти цял мач да си боксова круша.“

„Новата енергия винаги идва при назначаването на нов треньор. До голяма степен и на нови футболисти, но пак стигаме до качеството. Как си подготвен и как ще играеш срещу такива класни играчи. С изключение на Илия Груев и Валентин Антов нямаме футболисти в големите първенства. Цар футбол не можеш да го излъжеш. Можеш нещо да замаскираш, да направиш някакво подобие, но да отидеш в един голям клуб или първенство трябва наистина да си подготвен морално, физически и спортно-технически“, заяви агентът.

Бившият футболист говори и за Първа лига, обръщайки внимание на Левски и ЦСКА.

„Познавам Хулио Веласкес отпреди това, много хора се заблуждаваха, че не е качествен треньор. Аз лично бях убеден, че е такъв, това го знае ръководството на Левски. Гледаш един мач и виждаш, че има отбор, който знае какво прави там, подреден е и се опитва да владее топката типично по испански. Ако има малко повече качества напред, ще му е лесно, но тук вече въпросът е и на финанси. Скъпите играчи са в последните 30 метра. В Левски си знаят дали ги имат тези финанси, за да се подобри отборът. Тимът върви добре и се вижда, че нещата в клуба знаят какво трябва да правят. Относно ЦСКА, има смяна на ръководства и треньорски, и директорски. Те са предизвикани от лошите резултати. Още е като една нова машина, която трябва да се смаже и да се нагоди. Това е нормално за ЦСКА, но трябва да им се даде време на новия треньор и директор, за да се види как трябва да се развива отборът. Рано е за оценка, завърши Танев.

Повече от интервюто гостуването на Лъчезар Танев гледайте във видеото!

#"Арена спорт" #Български национален отбор по футбол за мъже #Лъчезар Танев

