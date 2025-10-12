Титли за Кения при мъжете и при жените в 42-рото издание на Софийския маратон

Шедрак Кимайо бе определен за победител при мъжете в 42-рото издание на Софийския маратон.

Кениецът, който триумфира и миналата година в състезанието, измина класическата дистанция от 42.195 км за 2:17.11 ч., а фотофиниш му отреди победата. Кимайо завърши заедно с дебютанта в тази дистанция Ейбрахам Киплимо.

Двамата бягаха рамо до рамо през цялото време. Според електронната система обаче Шедрак Кимайо е първи. Той беше награден от кмета на София Васил Терзиев.

Трети се нареди Исмаил Сенанджи (България) с 2:24:09 часа.

При жените първа е Челанган Санг (Кения) с 2:33:09 часа.

Представителите на Кения триумфираха в полумаратона на 21 километра. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с 1:04:35 часа, а при жените - Якинта Кавинду Пол с 1:14:44.

На дистанцията 10 км победители за трета поредна година са българите Иво Балабанов с 30:23 минути и Девора Аврамова с 33:52.

Близо 8000 души от 66 страни от цял свят застанаха на старта на 42-рото издание на Софийския маратон.