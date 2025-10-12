Филип Буков: Всички, които сега гледат маратона по телевизията, догодина ги очакваме тук

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Актьорът е един от посланиците на Софийския маратон.

филип буков
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Аз съм просто един човек, който обича активно да спортува. Това каза актьорът Филип Буков, който участва в дистанцията на 10 км. на Софийския маратон и призова догодина още повече хора да се включат в събитието.

"Моето време беше 50 минути и 15 секунди. Надявах се да сляза под 50 минути. Преди години тук слязох до 46 минути. Не успях, не съм така подготвен", обясни Буков, който е и един от посланиците на Софийския маратон.

Буков смята, че примерът е важен.

"Това, което ни заобикаля, не е най-хубавото нещо, а пак спортът е здраве. Колкото по-дълго сме здрави, ще можем да имаме живот на по-добро качество, да си живеем хубаво, да се забавляваме. Тук има много социален елемент, млади хора, забавляват се, виждам толкова много познати и приятели, които през годината не съм успял. Има сцени, музика, много е хубаво. Нека всички да заповядат, не само да гледат. Всички, които сега гледат, догодина ги очакваме тук", каза Филип Буков.

Вижте интервюто във видеото!

