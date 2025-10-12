Филип Буков: Всички, които сега гледат маратона по телевизията, догодина ги очакваме тук

Аз съм просто един човек, който обича активно да спортува. Това каза актьорът Филип Буков, който участва в дистанцията на 10 км. на Софийския маратон и призова догодина още повече хора да се включат в събитието.

"Моето време беше 50 минути и 15 секунди. Надявах се да сляза под 50 минути. Преди години тук слязох до 46 минути. Не успях, не съм така подготвен", обясни Буков, който е и един от посланиците на Софийския маратон.

Буков смята, че примерът е важен.

"Това, което ни заобикаля, не е най-хубавото нещо, а пак спортът е здраве. Колкото по-дълго сме здрави, ще можем да имаме живот на по-добро качество, да си живеем хубаво, да се забавляваме. Тук има много социален елемент, млади хора, забавляват се, виждам толкова много познати и приятели, които през годината не съм успял. Има сцени, музика, много е хубаво. Нека всички да заповядат, не само да гледат. Всички, които сега гледат, догодина ги очакваме тук", каза Филип Буков.

Вижте интервюто във видеото!