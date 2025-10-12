БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иран приветства потенциално "балансирано" предложение от САЩ за ядрената си програма

По света
Иран приветства потенциално "балансирано" предложение от САЩ за ядрената си програма
Иран приветства потенциално "балансирано" предложение от Съединените щати за ядрената си програма, но не е получавал покани за преговори. Това каза иранският външен министър Абас Арагчи.

Той подчерта, че страната му няма да се откаже от обогатяването на уран, но е склонна да обмисли мерки за повишаване на доверието у партньорите и убеждаването им в "мирната същност на ядрената програма".

Съединените щати, европейските съюзници и Израел обвиняват Техеран, че обогатеният уран се използва за военни цели. Иран категорично отрича. По думите на иранския дипломат номер едно, на Израел не може да се вярва и бъдещето на мирното споразумение за Газа не е сигурно.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Бихме разгледали подобно предложение. Особено ако в замяна се изгради доверие между нас и се вдигнат жестоките санкции. Ако тези предложения следват механизъм и формула, които са справедливи, балансирани и разумни, бихме ги проучили."

