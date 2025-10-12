Ивет Горанова: Участието ми в Софийския маратон е начин да предизвикам себе си

Ивет Горанова заяви, че нейното участие в Софийския маратон е начин да предизвика себе си. Каратистката сподели, че не се чувства в собствени води, но се е включила отново в събитието, за да се подобрява и извън татамито.

Горанова говори повече пред БНТ.

„Чувствам се добре, отново исках да изпитам тази емоция. Освен да предизвикам себе си извън татамито, да се заредя положително, да изпитам тази енергия от всички тези хора от различни държави и да бягаме в центъра на София. За мен е едно удоволствие“, сподели тя.

„Не се чувствам в собствени води, ако трябва да бъда честна. Не е моето най-добро нещо, но точно заради това съм тук, защото искам нонстоп да предизвиквам себе си, да напредвам и не само на татамито, а и извън него. Да виждам, че винаги човек има в какво да се развива и да става по-добър“, допълни една от най-изявените ни спортистки.

Олимпийската шампионка от Токио коментира и наградата, която получи от Световната федерация по карате за най-успешен състезател при жените.

„Да, тази награда е много важна за мен и е голям признак, че съм постоянна в резултатите си и не само на едно състезание, а във всяко едно давам максимума и се виждат резултатите. Да, тази награда не е много известна извън карате средата. Хората не са запознати, но за мен значи много. В карате средите виждам как прави впечатление на всички състезатели и треньори, както и на световната федерация в този спорт. За мен това е и една мотивация да продължавам да давам още повече от себе си, да се доказвам на всяко едно състезание. Разбира се, една увереност, едно самочувствие, когато излизам отново на татамито, защото виждам, че другите ме гледат с друго око. Да, всички излиат на 1000% да ме победят, но това е още един знак, че аз съм една от най-добрите в моята категория“, завърши Горанова.

