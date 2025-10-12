БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

Георги Иванов: Някой път трябва да достигнеш дъното, за да можеш след това да вървиш нагоре

от БНТ
Чете се за: 05:15 мин.
Спорт
Иванов говори пред медиите след пораженито с 1:6 от Турция в световните квалификации.

георги иванов път достигнеш дъното можеш вървиш нагоре
Снимка: startphoto.bg
Президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов, говори пред медиите след тежката загуба с 1:6 в световните квалификации от Турция в София. Ръководителят отправи тежки критики към футболистите в прав текст. Той е на мнение, че с настоящия състав сънародниците ни не може „да се гордеят с футбола“.

Иванов е на мнение, че оттук нататък децата от школите са единствения потенциален светъл лъч по родните терени и трябва всички да се впрегнат в тяхното развитие.

"Смятам, че през първото полувреме футболистите показаха, че имат възможности, но през второто допуснахме индивидуални елементарни грешки. Напълно е нормално такъв да бъде резултатът, след като се допускат такива грешки в такива мачове, които се играят на много високо ниво", каза Иванов.

"Правилата не могат да се променят всеки месец или, когато поискаме. Направили сме това, което е възможно – четири човека българи играят във всеки един отбор. Тези, които не са платили тази такса, която я има, смятам, че ще бъде дълъг процесът, за да можем да излекуваме българския футбол", обясни той.

"Смятам, че трябва да имаме подкрепа от държавата, обсъждахме със спортния министър доста неща до сега, за които бяхме горе. Неприятно е за всички, нормално – за 10 минути да ти вкарат три гола по такъв начин. Смятам, че отборът трябва да се вдигне, за да има мотивацията да играе мача, който имаме сега с Испания. Показахме през първото полувреме, че можем да се противопоставяме, но когато правиш елементарни грешки на това високо ниво – повтарям го втори път – е много трудно да победиш или да постигнеш добър резултат", каза още Георги Иванов.

Той подчерта отново, че България е в тежка група.

"Треньорският щаб трябва да направи всичко възможно, знаем срещу кого ще играем. Това е пътят. Паднахме се в много тежка група, знаехме каква е. Имаме идея как да се развиваме в бъдеще време. Знаем, че тези квалификации са ужасни като съперници. Знаете класата на всеки един от тези отбори, а пък знаете индивидуалната класа на тези футболисти. Така че, каквото и да си говорим, резултатите не са добри, но пък някой път трябва да достигнеш дъното, за да можеш след това да вървиш нагоре", добави президентът на БФС.

"Абсолютно не смятам да търся на никого отговорност. Казах ви го и преди. Националният отбор или Федерацията е пазарът, който представя футболистите, които клубовете създават. Това за момента са играчите на националния отбор. За това ние казваме, че това е следствието на всички онези неща, които са се случвали в миналото. Затова работим в детско-юношеската школа, за да можем да изкарваме качествени играчи на различно ниво, за да могат да представляват България. С тези футболисти без да искам да се обиждат, България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си", коментира Иванов.

"Ние наложихме 11 клуба да играят 4 българи. До миналата година играеше от 22-ма футболисти един българин и те го гониха в 50-ата минута. Така че, ние сме направили крачката, но за да можем да развием футбола, трябва да инвестираме в детско-юношеските школи, да инвестираме в материалната база, на която тези деца трябва да тренират. Защото, казвам го вече много пъти: има 130 картотекирани футболисти, има 277 отбора до 14 години само в София, а пък имаме 15 игрища. Нали смятате примерно как се развиват тези футболисти", каза президентът на футболната ни централа и продължи:

"Бивши безработни футболисти направиха школи, които печелят пари от това нещо и не разбиват. Те работят за количество, не за качество. Казвам го вече, ако ме слушате какво говоря много пъти! Всичките неща, които са се случили в миналото, сега виждаме това, което се случва в настоящето. Затова трябва да започнем да работим сега, за да можем да намерим в бъдеще успехите, които са нужни на България, за да се гордее с футбола си."

