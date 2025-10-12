Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание

Чувствам се уникално. Нямам търпение да изляза при моите фенове. Това е най-хубавото чувство. Да се прибереш у дома, да си изпълнил обещанието си към хората, които те обичат и подкрепят. Уникално. Това каза златният медалист Карлос Насар при завръщането си в България пред БНТ. Във Фьорде (Норвегия) той завоюва трета световна титла в кариерата си.

"Посвещавам медала на всички хора, които ме обичат и подкрепят, на всички, които ми помагаха в подготовката", заяви Насар.

Олимпийският шампион във вдигането на тежести се качи на световния връх за трети път в своята кариера. 21-годишният българин преодоля тежко начало в изхвърлянето в категория до 94 кг, което навакса с невероятно представяне в изтласкването и с двубой от 395 килограма се окичи със златния медал и на шампионата на планетата.

На въпрос това ли беше най-оспорваното състезание за него, той отговори:

"Не е най-оспорваното, което съм водил, но скоро не бях водил такова състезание. Три щаба играха срещу нас. Двама иранци, трети иранец с косовски паспорт. Опитаха се да ни саботират. В опита си, двама от тях не успяха да вземат въобще медал. Но пък нас ни разклатиха на изхвърлянето. Върнахме се веднага и успяхме да постигнем това, което сме обещали.

