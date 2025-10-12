Близо 8000 бегачи застават на старта на Софийския маратон

Близо 8000 души от 66 страни от цял свят ще застанат на старта на 42-рото издание на Софийския маратон.

Надпреварата е със старт и финал пред Националната художествена галерия и ще се проведе в три състезателни дисциплини. В най-масовата, която е на 10 километра, бегачите ще стартират в 9:10 часа, а новост тази година е, че участниците в маратона на 42 километра и в полумаратона на 21 километра ще стартират заедно в 9:30 часа.

БНТ ще излъчва състезанието пряко от 09:00 ч.

Участниците ще преминат покрай емблематични места за столицата, като Триъгълника на властта, Лъвов мост, Съдебната палата, Военния клуб, Народното събрание, Софийския университет и моста Чавдар. Основна част от трасето са булевардите "Тодор Александров" и "Царица Йоана" в Западната част на града, както и по булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков" в центъра.