Клаебо продължава доминацията си в „Тур дьо Ски“ с победа в Тоблах

Петкратният олимпийски шампион Йоханес Клаебо демонстрира класата си и спечели преследването за мъже от престижната серия по ски-бягане „Тур дьо Ски“ в Тоблах, Италия.

Норвежецът измина 20-километровата дистанция класически стил за 46:01.7 минути, отбелязвайки впечатляващата си 103-а победа в Световната купа.

Втори на подиума се нареди сънародникът му Матис Стенсхаген, изоставайки с 51.1 секунди. Шведът Едвин Ангер зае третото място, на 59.8 секунди зад Клаебо, докато италианецът Федерико Пелегрино финишира с идентично време с Ангер на четвърта позиция.

Българинът Симеон Деянов също се включи в надпреварата, като завърши на 83-о място, изоставайки с 8:57.9 минути от победителя.

След четири от общо шест състезания в „Тур дьо Ски“ Клаебо продължава да води генералното класиране с време от 1:19:31 часа. Стенсхаген е втори, на 51 секунди зад лидера, а Ангер е трети на 1 минута.

С победата си в Тоблах Клаебо затвърждава доминацията си в сериите и показва, че е водещият фаворит за крайния успех в надпреварата.