Петко Христов: Ние сме отговорни на терена, от нас зависи резултатът

Започнахме второто полувреме както трябваше и както играхме и през първото полувреме. Късмет, че вкараха втори гол, от там се промени развоят на мача и видяхте крайния резултат. Това каза пред БНТ централният защитник Петко Христов, който се завърна в стартовия състав за тежката загуба с 1:6 от Турция в квалификация за световното първенство по футбол в Северна Америка догодина.

„Не можахме да се противопоставим на Турция. Искахме да повторим същото от първото полувреме, това, което искаше треньорът. Опитахме се, но не успяхме. Отстъпвахме във всяка една зона. При такъв резултат няма какво друго да се каже. Ние сме отговорни на терена. От нас зависи резултатът. Трябва да знаем, че всеки един мач е 90 минути и да даваме всичко от себе си“, коментира Христов.



Цялото интервю със защитника вижте във видеото!