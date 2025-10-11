Александър Димитров: Нека да не бъдем черногледи

Александър Димитров дебютира начело на националния отбор на България с тежка загуба 1:6 от Турция. Поражението е трето за представителния ни тим, който остава на последно място в квалификационна група Е, а след само три дни предстои гостуване на европейския шампион Испания. След злощастния дебют, Димитров даде кратък коментар пред БНТ.

„Паднахме психически, автоголът ни срина. Имахме желание да подобрим нещата и влезнахме в канапа, в който Турция ни вкара. Втория гол ни срина“, каза Димитров след последния съдийски сигнал.

„Когато отстъпиш психически, тази умора води и до физическа умора. Турция е изключително силен и класен отбор. Затова струват толкова много пари, да не бъдем черногледи, трябва да поздравим играчите за първото полувреме. Това искаме да виждаме, но да не е едно полувреме, а от първия до последния съдийски сигнал“, добави Димитров.