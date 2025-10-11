БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"След новините": Потопът в Елените и Царево -...
Чете се за: 15:15 мин.
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Приложения и превалутиране: Как парите в дигиталните платформи ще се обърнат в евро?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нели Ангелова
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Финанси
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Всички левови сметки и карти ще бъдат автоматично преобразувани от лева в евро по фиксирания курс от 1 януари 2026 година. Промяната ще обхване и приложенията за финансови услуги, които стават все по-популярни у нас. Процесът ще бъде без такси и загуба за потребителите.

Едно от най-популярните Финтех приложения има вече над милион потребители в България. Много удобен е за младежите, които правят почти всичко, свързано с преводи и разплащане, през телефона. Затова превалутирането на дигиталните им средства поставя въпроси пред тях.

"Аз точно това се чудех - дали трябва да си ги местя в банковата сметка евентуално оттам

"Въпросът ми е дали при самата обмяна от лев към евро в дигиталните банкови системи и приложения ще има комисионна."

Икономисти припомнят, че голяма част от Финтех компаниите имат банкови лицензи в Европейския съюз, така че обменният курс не може да бъде различен от официално фиксирания у нас. Ползва се и опитът от другите държави, приели общата валута.

Проф. Станимир Кабаиванов - икономист: "Например в Хърватия това, което знаем от историята е, че това превалутиране обикновено настъпва за всички потребители в един и същи момент, става безболезнено, безпроблемно и те ще видят в своите виртуални портфейли сумите в евро, конвертирани по официалния курс."

И експертите, и потребителите обаче изказват опасения, че отново ще има опити за кражба на лични данни и източване на сметки, като се изпращат фишинг съобщения, използвайки името на финансови приложения. Първите опити бяха засечени това лято от ГДБОП.

"За измамници със сигурност мисля, че ще има, така че вниманието трябва да е доста голямо."

"Те по принцип пращат нотификация, а не точно съобщение на телефона и бих си отворила приложението да проверя".

Проф. Станимир Кабаиванов - икономист: "Eдна сериозна институция никога не би си позволила да иска лични данни, прехвърляне на информация без да е предварително ясно за какво става въпрос."

И в момента потребителите на приложенията за финансови услуги могат да си открият сметки в евро и не е необходимо да превалутират предварително тези, които вече имат в лева.

#превалутиране #приложения #евро #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
НА ЖИВО: България - Турция (състави и студио)
2
НА ЖИВО: България - Турция (състави и студио)
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“
4
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил...
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
5
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
6
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
6
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище

Още от: Общество

След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове
След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове
Софийската опера представя тази вечер новите постановки на „Селска чест“ и „Палячи“ Софийската опера представя тази вечер новите постановки на „Селска чест“ и „Палячи“
Чете се за: 03:10 мин.
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
Чете се за: 02:32 мин.
Кризата с боклука в София: Доброволци продължават да помагат на Столичната община Кризата с боклука в София: Доброволци продължават да помагат на Столичната община
Чете се за: 02:20 мин.
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра
Чете се за: 02:02 мин.
Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
"След новините": Потопът в Елените и Царево - какви са възможните решения и ненаучените уроци? "След новините": Потопът в Елените и Царево - какви са възможните решения и ненаучените уроци?
Чете се за: 15:15 мин.
Регионални
Въведената евакуация за част от село Николово се отменя, каза кметът на Русе Пенчо Милков Въведената евакуация за част от село Николово се отменя, каза кметът на Русе Пенчо Милков
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ