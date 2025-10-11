БНТ
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни...
20:29, 11.10.2025
Чете се за: 14:42 мин.
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
20:08, 11.10.2025
Чете се за: 01:45 мин.
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
12:30, 11.10.2025
Чете се за: 02:32 мин.
Спортни новини 11.10.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 11.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:49, 11.10.2025
Кристиан Вигенин за КПК и парите по ПВУ: Управляващи и опозиция...
20:45, 11.10.2025
НА ЖИВО: България - Турция (състави и студио)
20:25, 11.10.2025
Хванаха "Зъбчето" и "Змея" за кражба на златни...
20:15, 11.10.2025
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен...
20:03, 11.10.2025
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
19:59, 11.10.2025
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с...
19:38, 11.10.2025
Технология и ентусиазъм замениха бездействието: Доброволци от цяла...
ТОП 24
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
2
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
4
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил...
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
6
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на...
Най-четени
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
3
Кога ще пуснат парното в София?
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Водещи новини
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
20:27, 11.10.2025
Чете се за: 14:42 мин.
Регионални
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
19:59, 11.10.2025
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
20:15, 11.10.2025
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа
18:53, 11.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
19:43, 11.10.2025
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
20:03, 11.10.2025
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу...
19:15, 11.10.2025
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия
19:50, 11.10.2025
Чете се за: 00:50 мин.
По света
