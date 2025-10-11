БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хванаха "Зъбчето" и "Змея" за кражба на златни накити и кола

Снимка: БТА
Снимка: БТА
Полицията в София хвана двама души за кражба на златни накити и автомобил, извършена в началото на месеца. Те са задържани около 13:00 часа днес при акция в Елин Пелин, заедно с откраднатата кола, с поставени регистрационни номера на друга, също обявени за откраднати.

Това обяви на брифинг за медиите Николай Пелтеков, началник сектор "Престъпления, свързани с моторни превозни средства" към СДВР.

Двамата са известни на полицията. Единият е на 44 години с прякор "Зъбчето", а другият е на 52 години с прякор "Змея" и вече е изтърпявал присъда лишаване от свобода.

Пелтеков посочи, че те са задържани за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство. По думите му се предполага, че мъжете са част от група, а действията по разследването продължават.

В сравнение с предходните години се наблюдава спад в кражбите на автомобили в София с 48 %, подчерта още Пелтеков.

