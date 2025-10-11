Технология и ентусиазъм замениха бездействието: Доброволци от цяла София се включиха в чистенето на "Люлин" и "Красно село"

Заради кризата с боклука - доброволци помагат на общината да изчисти двата засегнати софийски района - "Люлин" и "Красно село". От вчера работят сборни пунктове, на които се раздават ръкавици и чували. Пак доброволци направиха интерактивна карта на контейнерите, която в реално време да показва къде е нужна най-голяма помощ.

"Имате ли нужда от още чували?

- Сигурно ще имаме.

- Дайте да видиме."

Само преди 20 минути срещнахме Симона от "Красна поляна" и останалите от този екип на сборния пункт в Люлин.

Буквално за минути бяха събрали огромни количества разпилян боклук.

Симона Тренева - доброволец: "Сговорна дружина планина повдига."

200 метра по-нагоре. Александър дори не е разбрал за инициативата на общината и сам си купил чувалите.

"БНТ: Успяхте ли нещо да напълните?

Александър: Два чувала, но моята кола е много малка."

Свързахме го с хората от Столичния инспекторат.

"Аз съм натоварил 2-3 торби, искам да ги откарам в контейнерите за кризисната ситуация. Просто не знам къде са.

- Ще пратя на госпожата от телевизията, на нея, вие сте до нея, нали? Ей сега ще дойда, ей сега."

Александър получи указания, а скоро към него се присъединиха още доброволци. А големите контейнери се оказаха наистина големи.

Оказа се, че има и по-лесен начин. Част от този ентусиазиран екип е Красимир Коцев - един от разработчиците на интерактивната карта на контейнерите.

Красимир Коцев - доброволец: "Имаме до момента 3 товарни превозни средства и 30 човека с желание и енергия да оправят държавата, в която живеят и да живеят на по-добро място. Забелязваме, че има конетйнери със статус празен, пълен, готов за извозване, без статус и в синьо са маркирани големите контейнери. В рамките на 3-4 дни я създадохме, първият път ме пита дали дава достъп на устройството да посетя локацията, цъкам бутона да ме локализира и с бутона маркирай контейнер, добавя нов контейнер, като са необходими три потвърждения, за да се добави на картата.

Утре точно в 10.00 ч. раздаването на чували продължава.