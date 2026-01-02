БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
73-годишна жена загина при пожар в дома си край Руен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Причините за пожара се изясняват

трагедия празниците две жени загинаха пожари шумен силистра
Снимка: Pixabay
73-годишна жена загина при пожар в дома си в руенското село Билка. Инцидентът е станал на 1 януари около 5:40 часа след сигнал за горяща къща. На място са изпратени един противопожарен автомобил и трима огнеборци, които са потушили пламъците, но жилището е изгоряло напълно.

При огледа в къщата е открито тялото на възрастната жена, която е живеела сама. Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ-Бургас.

Причините за пожара се изясняват, по случая е образувано досъдебно производство.

#руенското село Билка #загинала жена #пожар

