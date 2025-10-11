След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове

Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове на България, сред които София и Бургас. Те бяха провокирани от случая в Каблешково и обвиненията, че учителка от детската градина там е упражнявала психически и сексуален тормоз над 4-годишно дете. Родители поискаха да се поставят камери в градините и учителите да преминават психотестове.

Протестиращите в София се събраха пред Съдебната палата. Родители, млади хора, граждани призоваха обществото да не остава безучастно, а за всяко дете да има сигурност и защита. Поводът - случаят в детска градина "Радост " в Каблешково, където според подадения сигнал 4-годишно дете е станало жертва на сексуално и физическо насилие от страна на учителка. Протестиращите поискаха най-строго наказание при доказване на вината.

"Задължително трябва да има камери в абсолютно всички детски градини, за да няма - ама то детето си измисля, за да може да се види какво се случва на момента." Десислава Лилова: "Трябва и всяка година, най-много две, да се минава на психологически тестове, да ги обследват тези хора." Тодор Стоев, братовчед на бащата на пострадалото дете: "Семейството е в много трудна ситуация, в момента се опитват да се грижат за детето си, предприели са редица дейстия, за да може то да се чувства добре."

Снимки: БТА

Гражданско недоволство имаше и пред Съдебната палата в Бургас. Според прокуратурата първоначалната експертиза не е показала сексуално насилие, а само наранявания по тялото, за които се търси причината. Протестиращите казаха, че са гневни заради извършената съдебно-психиатрична експертиза на малкото дете, необходима, за да се прецени дали показанията му могат да бъдат приобщени към производството.

Николай Кючуков, организатор на протеста в Бургас: "Обвиняем бива превръщан в жертва, а жертвата бива превръщана в обвиняем. Не е нормално човек, срещу когото са подени сигнали да си пирува спокойно, да се разтреперва и да си вади болничен, за което ще подадем искане към НЗОК да направи проверки и не е нормално детенце на 4 г. почти една година да ходи по институции и да бъде проверявано все едно тя е обвиняема." Иванка Русинова: "Болката на тези хора. Болката на детето. Това ме кара да плача и да съм тук. Дори не мога да си представя ... Няма да има наказани. Убедена съм, че няма да има."

Протестиращите настояха за прозрачни и бързи действия от разследващите институции.

По темата работиха: Елиана Димитрова и Давид Сукнаров