БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
протест съдебната палата софия насилието деца
Снимка: БНТ
Слушай новината

Днес пред Съдебната палата се провежда граждански протест под наслов "Гласът на народа срещу насилието над деца".

Тук има майки и млади хора, които призоваха родители, учители и граждани да се включат в протеста и да покажат, че обществото няма да остане безучастно като посланието е, че всяко дете да има право на сигурност и защита.

Поводът за протеста е случаят в детска градина "Радост" в Каблешково, където според подадени сигнали 4-годишно дете е станало жертва на физическо и сексуално насилие.

Майката вече е подала жалби в прокуратурата, а протестиращите настояват за най-строго наказание при доказване на вината. Освен това, искат камери в детските градини и психотестове за учителите.

#насилие в Каблешково #протест пред съдебната палата #насилие над деца #протест в софия

Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
2
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
3
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
4
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
5
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и...
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
6
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Регионални

Патриарх Даниил отслужи света литургия в храма "Свето Благовещение" в Разлог
Патриарх Даниил отслужи света литургия в храма "Свето Благовещение" в Разлог
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
Чете се за: 04:15 мин.
Приключва ремонтът на 8 км от АМ "Тракия" в платното за Бургас в Пазарджишка област Приключва ремонтът на 8 км от АМ "Тракия" в платното за Бургас в Пазарджишка област
Чете се за: 03:55 мин.
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:47 мин.
Софийският маратон променя движението в центъра днес и утре Софийският маратон променя движението в центъра днес и утре
Чете се за: 00:40 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
15073
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца
Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: 2026-а да е годината на младите семейства и да увеличим доходите им Борислав Гуцанов: 2026-а да е годината на младите семейства и да увеличим доходите им
Чете се за: 02:37 мин.
Политика
Николай Денков за варненския кмет: Видяхме вчера нова серия от...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Планът за мир: Хиляди палестинци се завръщат в Газа
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра днес и утре
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ