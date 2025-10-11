Михаил Стефанов в предаването "Аз съм"

В поредния епизод на поредицата за млади и талантливи български спортисти „Аз съм“ ви срещаме със състезателя по спускане с шейни Михаил Стефанов.

Неговият път в спорта започва, когато е във втори клас, като признава, че в началото е бил привлечен от скоростта. И така в продължение на вече седем години Михаил е част от света на шейните, като признава, че въпреки натрупания опит, страхът все още е част от него.

„Развиваме скорост от около 140 км/ч. Адреналинът е на много високо ниво. Страхът понякога ни помага, но също така и ни пречи. Когато се контузиш, страхът може да ти попречи да се завърнеш“, разказа той.

През това лято дойде и най-големият успех дотук в кариерата на Михаил, когато той завърши трети на състезанието от Лятната купа по спускане с шейни, провела се в Цвикау, Германия.

„Очаквах да съм 4-и или 5-и, така че се чувствам супер от постигнатото. Адреналинът беше много висок и до последно не знаех на кое място съм. Преди старта моят треньор Павел Ангелов ми каза, че няма от какво да се притеснявам и че аз съм най-добрият. По време на второто спускане обаче аз непрестанно си задавах въпроса дали съм достатъчно добър да се кача на подиума. След този успех обаче вече съм по-уверен и мечтая да се боря за повече от трето място“, спомни си Стефанов.

Макар и още в тийнейджърска възраст Михаил Стефанов заедно със своя брат Ангел вече мечтаят за успехи на най-голямата сцена, като целта и пред двамата са Зимните олимпийските игри във Френските Алпи през 2030-а година.

Липсата на достатъчно условия за подготовка у нас обаче принуждава младите състезатели да се готвят в чужбина, като те признават, че това им създава трудности с училището.

„Трудно е да се съвместяват спорта и образованието. Понякога изпитваме проблеми и с учителите може би защото не присъстваме в часовете. Мога да кажа обаче, че това дори ми действа мотивиращо“, сподели Михаил Стефанов.

Целия епизод с неговото участие гледайте във видеото!