Новият стар премиер на Франция трябва да представи бюджет в понеделник

Френският президент Еманюел Макрон посочи повторно Себастиан Льокорню за премиер и го натовари със задачата да състави кабинет.

Решението се определя като изненадващо, защото Льокорню подаде оставка в понеделник. Причината - липса на парламентарно мнозинство и силни критики срещу плановете на кабинета му. Не е ясно дали той ще има време да определи новите министри.

Понеделник е крайният срок, в който той трябва да представи бюджет пред парламента. В пост в социалната мрежа ЕКС, Льокорню написа, че ще направи всичко, за да може Франция да има бюджет и да отговори на нуждите на французите.