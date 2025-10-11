БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новият стар премиер на Франция трябва да представи бюджет в понеделник

Теодора Гатева
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Новият стар премиер на Франция трябва да представи бюджет в понеделник
Снимка: БТА
Френският президент Еманюел Макрон посочи повторно Себастиан Льокорню за премиер и го натовари със задачата да състави кабинет.

Решението се определя като изненадващо, защото Льокорню подаде оставка в понеделник. Причината - липса на парламентарно мнозинство и силни критики срещу плановете на кабинета му. Не е ясно дали той ще има време да определи новите министри.

Понеделник е крайният срок, в който той трябва да представи бюджет пред парламента. В пост в социалната мрежа ЕКС, Льокорню написа, че ще направи всичко, за да може Франция да има бюджет и да отговори на нуждите на французите.

#политическа криза във Франция #Себастиан Льокорню #премиер на Франция

