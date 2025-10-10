БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало

Иво Никодимов от Иво Никодимов

Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Мотивите му са, че са разпоредени от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който, според защитата, няма такива функции след 21 юли

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Никола Бургазлиев, който с АТВ прегази семейство в Слънчев бряг и отне живота на 35-годишната Христина, поиска разследването да започне отначало.

Искането е внесено от адвоката на обвиняемия. Той оспорва законността на следствените действия, извършени от Националното следствие. Мотивите му са, че са разпоредени от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който, според защитата, няма такива функции след 21 юли.

#Никола Бургазлиев #"Слънчев бряг" #АТВ

