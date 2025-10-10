БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдът остави в ареста Благомир Коцев

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази

Разпитан е свидетел с тайна самоличност, който е чужд гражданин

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Софийският градски съд реши да не изменя мярката на Благомир Коцев. Той остава в ареста.

По делото бяха представени нови доказателства. Разпитан е свидетел с тайна самоличност, който е чужд гражданин. Става въпрос за гражданин на Руската федерация.

В мотивите си председателят на съдебния състав посочи, че Коцев продължава да е кмет на Варна и на този си пост разполага с голям ресурс и може да повлияе на неразпитаните свидетели.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов

# Благомир Коцев #мярка за неотклонение #свидетел

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
3
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
4
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
5
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
6
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Общество

Започна "Синелибри": Фестивалът открива "Чужденецът" на Франсоа Озон
Започна "Синелибри": Фестивалът открива "Чужденецът" на Франсоа Озон
В Световния ден на психичното здраве водещи експерти обсъждаха как да се реформира системата В Световния ден на психичното здраве водещи експерти обсъждаха как да се реформира системата
Чете се за: 01:25 мин.
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
Бойко Рашков: Никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия Бойко Рашков: Никой не ми е предлагал да поема длъжността председател на Антикорупционната комисия
Чете се за: 02:37 мин.
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата централа на "ДПС-Ново начало" БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата централа на "ДПС-Ново начало"
Чете се за: 00:37 мин.
Тахов: До дни ще се реши дали да се ваксинират срещу шарка дребните преживни животни у нас Тахов: До дни ще се реши дали да се ваксинират срещу шарка дребните преживни животни у нас
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ