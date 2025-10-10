Съдът остави в ареста Благомир Коцев

Софийският градски съд реши да не изменя мярката на Благомир Коцев. Той остава в ареста.

По делото бяха представени нови доказателства. Разпитан е свидетел с тайна самоличност, който е чужд гражданин. Става въпрос за гражданин на Руската федерация.

В мотивите си председателят на съдебния състав посочи, че Коцев продължава да е кмет на Варна и на този си пост разполага с голям ресурс и може да повлияе на неразпитаните свидетели.

