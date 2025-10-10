Златан Ванев за Насар: Той е уникален човек

Уникален човек, много силен физически. Това каза трикратният световен и четирикратен европейски шампион Златан Ванев пред БНТ по адрес на Карлос Насар, който снощи спечели златото в категория до 94 кг. на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Норвегия).

21-годишният българин преодоля тежко начало в изхвърлянето, което навакса с невероятно представяне в изтласкването и с двубой от 395 килограма се качи на световния връх.

"Вчера видяхме, че и психически е много устойчив, с това може да покаже много добри резултати занапред", добави Ванев.

