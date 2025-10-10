Златан Ванев за Насар: Той е уникален човек

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Уникален човек, много силен физически. Това каза трикратният световен и четирикратен европейски шампион Златан Ванев пред БНТ по адрес на Карлос Насар, който снощи спечели златото в категория до 94 кг. на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Норвегия).

21-годишният българин преодоля тежко начало в изхвърлянето, което навакса с невероятно представяне в изтласкването и с двубой от 395 килограма се качи на световния връх.

"Вчера видяхме, че и психически е много устойчив, с това може да покаже много добри резултати занапред", добави Ванев.

Вижте репортажа във видеото!

Асен Златев за Насар: Има какво още да се работи, за да бъде всичко перфектно
Асен Златев за Насар: Има какво още да се работи, за да бъде всичко перфектно
Чете се за: 00:52 мин.
От ада до рая: Пътят на Насар към третата световна титла
От ада до рая: Пътят на Насар към третата световна титла
Българинът се измъкна от ада и оцеля, показвайки храброст и мъжество.
Чете се за: 01:22 мин.
