Александър Димитров: Искам всички момчета да са лидери

Кирил Десподов ще бъде утре с капитанската лента, подчерта новият селекционер на България по футбол преди световната квалификация срещу Турция.
Александър Димитров заяви, че Кирил Десподов ще продължи ще изпълнява функциите на капитан на българския национален отбор по футбол. Новият селекционер на българите подчерта, че иска всички момчета в тима да са лидери и да носят същата отговорност, каквато носи и самият капитан.
На пресконференцията той коментира, че „лъвовете“ ще подходят с нужното уважение в мача срещу Турция, но фокусът е да се представят максимално добре. Световната квалификация от група Е ще бъде изиграна утре (събота) на Националния стадион Васил Левски. Срещата ще стартира от 21:45 часа в ефира на БНТ 1 и БНТ 3, а студиото ни започва 45 минути по-рано.
“Кирил Десподов ще бъде утре с капитанската лента. Знам, че е важно за вас. След това искам да поздравя Карлос Насар – абсолютен световен шампион, не само заради рекорда, но и като манталитет”, започна той.
„Групата е изключително тежка. Първите три места са заети от изключително равностойни съперници. Утре ни чака изключително тежък мач срещу силни противници. Подхождаме с уважение, но нашите състезатели ще се представят максимално добре и ще дадат най-доброто от своите възможности“, разкри специалистът.
Треньорът говори и за тактиката на „трикольорите“ в този мач.
“Ще се опитаме да бъдем много по-агресивни, ще играем по-напред. Ще се опитаме да затрудним максимално противника. А какво сме работили и какви начини, се надявам да го видим утре.“
Наставникът отговори шеговито на въпрос свързан с това дали ще има по-специално внимание в защита към някои от турските национали.
“Искате да помогнете на колегата Монтела. Ясно е, че там разполагат с изключителни футболисти. Но ако се фокусираш върху един, друг може да те изненада. Много по-важно е отборната игра. Ясно е, че Арда Гюлер е мотора на отбора, голямата звезда, но и да го обезвредим, от друг футболист може да дойде опасността“.
“Имате много силен отбор до 21 години, с много силни индивидуалности. Преди 7-8 месеца ви победихме с 1:0 със същата тактика, като подходихме отборно“, обърна се селекционерът към турски журналист.
“Въпросът с капитанската лента е преди бил разковниче, при други генерации. Сега няма значение кой носи лентата. Всички искам да са лидери и да са със същата отговорност.“, завърши Димитров.
