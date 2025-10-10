Родопската теснолинейка е в топ 10 на най-красивите есенни влакови маршрути

Родопската теснолинейка беше включена в световния топ 10 на най-красивите есенни влакови маршрути. Българската железопътна линия зае 6-то място в класацията на британската туристическа платформа JR Pass.

Маршрутът, който свързва Септември и Добринище, е оценен с впечатляващ рейтинг 7.81 от 10. Тя се нарежда редом до легендарни маршрути като "Tren de Soller" в Испания и "Golden Pass Line" в Швейцария.

Проучването е отчело показатели като оценки на пътешественици, интерес в социалните мрежи и броя на ясните есенни дни по маршрута. Родопската теснолинейка впечатлява с живописни гледки, златни гори, планински склонове и старинни села, превръщайки всяко пътуване в приключение през време и природа.