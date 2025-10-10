БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази

От държавния резерв са осигурени 60 хиляди литра питейна вода

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бедственото положение в Елените остава в сила още 7 дни. Водата в района на курорта и на Свети Влас е заразена с бактерия ешерихия коли и е негодна за пиене.

Днес премиерът Росен Желязков пристигна на изненадваща проверка в курортно селище, заедно с екип от инженери от министерството на енергетиката. Задачата на експертите е да обследват направената нерегламентирана корекция на реката в района.

Министър-председателят видя на място откъде е минала водата при потопа преди седмица.

Днес стана ясно и, че водата в курорта е заразена с бактерия и е негодна за пиене. Затова от държавния резерв са осигурени 60 хиляди литра питейна вода. По-рано през деня, в Хасково, премиерът коментира, че виновните за бедствието ще бъдат наказани.

Собствениците на имоти са притеснени, че щетите им няма да бъдат компенсирани. А други казват, че част от сградите не са с изрядни документи.

"Общината ни каза, че ще има обезщетение за собственици, ако е единствен имот. Има си такива като мен. Аз от две години живея целогодишно тук", каза Александър, жител на ваканционно селище Елените.

"Аз лично зная, че вила “Астория”, която се състои от няколко сгради, зная, че този комплекс няма Акт 16", коментира Дичко Янев, адвокат към Бургаска адвокатска колегия.

Пострадалите вече търсят помощ от юристи.

"Ако не е сключен нотариален акт и сградата не е надлежно въведена в експлоатация, тогава законът предвижда възможност самият предварителен договор да бъде развален и предварителният купувач да получи обратно цената в едно с неустойката, която е предвидена в предварителния договор", заяви Дичко Янев.

Голяма част от собствениците на имоти в комплекса са граждани на Украйна и Русия, което допълнително усложнява въпроса с търсенето на компенсации.

#Елените #ешерихия коли #вода

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
"Моите въпроси за €": Ще се изравнят ли цените на самолетни билети, автобуси и влакове с тези на държавите в еврозоната?
2
"Моите въпроси за €": Ще се изравнят ли цените на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
4
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
5
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
6
Проверяват електропреносната мрежа в Елените

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Регионални

БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата централа на "ДПС-Ново начало"
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата централа на "ДПС-Ново начало"
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването на Боянското блато Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването на Боянското блато
Чете се за: 03:52 мин.
Пожар в жилищна сграда в район "Източен" в Пловдив Пожар в жилищна сграда в район "Източен" в Пловдив
Чете се за: 00:42 мин.
Турска фирма вероятно ще събира боклук в част от София Турска фирма вероятно ще събира боклук в част от София
Чете се за: 04:10 мин.
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
Чете се за: 02:27 мин.
Бедственото положение в село Николово е удължено с още един ден Бедственото положение в село Николово е удължено с още един ден
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир? Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Загинали и хора в неизвестност след голям взрив във фабрика за...
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ