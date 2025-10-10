Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене

Бедственото положение в Елените остава в сила още 7 дни. Водата в района на курорта и на Свети Влас е заразена с бактерия ешерихия коли и е негодна за пиене.

Днес премиерът Росен Желязков пристигна на изненадваща проверка в курортно селище, заедно с екип от инженери от министерството на енергетиката. Задачата на експертите е да обследват направената нерегламентирана корекция на реката в района.

Министър-председателят видя на място откъде е минала водата при потопа преди седмица.

Днес стана ясно и, че водата в курорта е заразена с бактерия и е негодна за пиене. Затова от държавния резерв са осигурени 60 хиляди литра питейна вода. По-рано през деня, в Хасково, премиерът коментира, че виновните за бедствието ще бъдат наказани.

Собствениците на имоти са притеснени, че щетите им няма да бъдат компенсирани. А други казват, че част от сградите не са с изрядни документи.

"Общината ни каза, че ще има обезщетение за собственици, ако е единствен имот. Има си такива като мен. Аз от две години живея целогодишно тук", каза Александър, жител на ваканционно селище Елените. "Аз лично зная, че вила “Астория”, която се състои от няколко сгради, зная, че този комплекс няма Акт 16", коментира Дичко Янев, адвокат към Бургаска адвокатска колегия.

Пострадалите вече търсят помощ от юристи.

"Ако не е сключен нотариален акт и сградата не е надлежно въведена в експлоатация, тогава законът предвижда възможност самият предварителен договор да бъде развален и предварителният купувач да получи обратно цената в едно с неустойката, която е предвидена в предварителния договор", заяви Дичко Янев.

Голяма част от собствениците на имоти в комплекса са граждани на Украйна и Русия, което допълнително усложнява въпроса с търсенето на компенсации.