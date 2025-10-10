Новините 10.10.2025 г.

Акценти за деня:

ПОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДИ

Карлос Насар постави нов световен рекорд в щангите, изтласквайки 222 кг и постигайки общ резултат от 395 кг, спечелвайки трета световна титла. Това го нарежда сред легендите на българските щанги.

Мария Корина Мачадо, венецуелската опозиционна лидерка, получи Нобеловата награда за мир за 2025 г. в признание за борбата ѝ за демокрация и човешки права срещу режима на Николас Мадуро.

Стивън Кинг е обявен за най-забранявания автор в американските училища за учебната 2024-2025 г., с 206 цензурирани книги.

Рекорден улов на риба тон беше осъществен в Дания – синя риба тон с тегло 397,5 кг, най-голямата улавяна в страната от 75 години насам.

У НАС

Предложено е 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни за осигуряване на техническа и финансова подготовка при преминаването към еврото.

Софийският зоопарк посрещна два каракала, Шадоу и Калахари, които са спасени от незаконно отглеждане в Испания и идват от спасителен център в Нидерландия.

Родопската теснолинейка влезе в световния топ 10 на най-красивите есенни влакови маршрути, заемайки 6-то място в класация на британската туристическа платформа JR Pass.

СВЯТ

Швейцария чества 150 години от създаването на млечния шоколад.

Илон Мъск подготвя конкурентна на Уикипедия платформа, наречена "Grokipedia", чрез своя стартъп за изкуствен интелект xAI, твърдейки, че Уикипедия е политически пристрастна.

Def Leppard получиха своя звезда на Алеята на славата в Холивуд, отбелязвайки своята дългогодишна кариера и над 110 милиона продадени албума.

СПОРТ

София може да е домакин на Европейското първенство по волейбол през 2026 г., заменяйки Варна. Окончателно потвърждение се очаква на 14 октомври.

Българският национален отбор по футбол ще играе срещу Турция на 11 октомври под ръководството на новия селекционер Александър Димитров.

Българският национал за Купа "Дейвис" Пьотър Несторов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Ираклион (Гърция).

Александър Везенков бе избран за най-добър баскетболист в света извън NBA за втора поредна година.