Новините 10.10.2025 г.

10.10.2025 г.

Чете се за: 02:47 мин.
Акценти за деня:

ПОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДИ

Карлос Насар постави нов световен рекорд в щангите, изтласквайки 222 кг и постигайки общ резултат от 395 кг, спечелвайки трета световна титла. Това го нарежда сред легендите на българските щанги.

Мария Корина Мачадо, венецуелската опозиционна лидерка, получи Нобеловата награда за мир за 2025 г. в признание за борбата ѝ за демокрация и човешки права срещу режима на Николас Мадуро.

Стивън Кинг е обявен за най-забранявания автор в американските училища за учебната 2024-2025 г., с 206 цензурирани книги.

Рекорден улов на риба тон беше осъществен в Дания – синя риба тон с тегло 397,5 кг, най-голямата улавяна в страната от 75 години насам.

У НАС

Предложено е 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни за осигуряване на техническа и финансова подготовка при преминаването към еврото.

Софийският зоопарк посрещна два каракала, Шадоу и Калахари, които са спасени от незаконно отглеждане в Испания и идват от спасителен център в Нидерландия.

Родопската теснолинейка влезе в световния топ 10 на най-красивите есенни влакови маршрути, заемайки 6-то място в класация на британската туристическа платформа JR Pass.

СВЯТ

Швейцария чества 150 години от създаването на млечния шоколад.

Илон Мъск подготвя конкурентна на Уикипедия платформа, наречена "Grokipedia", чрез своя стартъп за изкуствен интелект xAI, твърдейки, че Уикипедия е политически пристрастна.

Def Leppard получиха своя звезда на Алеята на славата в Холивуд, отбелязвайки своята дългогодишна кариера и над 110 милиона продадени албума.

СПОРТ

София може да е домакин на Европейското първенство по волейбол през 2026 г., заменяйки Варна. Окончателно потвърждение се очаква на 14 октомври.

Българският национален отбор по футбол ще играе срещу Турция на 11 октомври под ръководството на новия селекционер Александър Димитров.

Българският национал за Купа "Дейвис" Пьотър Несторов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Ираклион (Гърция).

Александър Везенков бе избран за най-добър баскетболист в света извън NBA за втора поредна година.

Рок легендите Def Leppard получиха звезда на Алеята на славата в Холивуд
Рок легендите Def Leppard получиха звезда на Алеята на славата в Холивуд
Илън Мъск се готви да представи конкурент на Уикипедия Илън Мъск се готви да представи конкурент на Уикипедия
Чете се за: 00:47 мин.
Швейцария чества 150 години от създаването на млечния шоколад Швейцария чества 150 години от създаването на млечния шоколад
Чете се за: 00:35 мин.
Уловиха най-голямата риба тон в Дания от 75 години насам Уловиха най-голямата риба тон в Дания от 75 години насам
Чете се за: 00:37 мин.
Стивън Кинг е най-забраняваният автор в американските училища Стивън Кинг е най-забраняваният автор в американските училища
Чете се за: 00:55 мин.
Нобел за мир получи венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо Нобел за мир получи венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо
Чете се за: 00:32 мин.

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
