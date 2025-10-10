БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Майката на Карлос Насар го поздрави за третата световна титла

В подготовката на 21-годишния тежкоатлет важна роля има олимпийският шампион Асен Златев, който също поздрави световния първенец.

Карлос Насар
Карлос Насар е световен шампион по вдигане на тежести за трети път в своята кариера. На шампионата във Фьорде, Норвегия със световен рекорд в изтласкването от 222 килограма и двубой от 395, българинът спечели титлата в новата категория до 94 килограма.

"Поздравявам Карлос Насар - нашият шампион! Шампиона, който целият български народ обикна. Той продължава да ни носи радост, гордост и еуфория", сподели майката на 21-годишния тежкоатлет Поля Иванова.

В подготовката на Карлос важна роля има олимпийският шампион Асен Златев.

"От тук нататък има само небе пред него. Но има много върху какво да се работи. Трябва му още поне година, две, за да се ошлайфа всичко така, че да бъде перфектно", категоричен бе той.

Вижте целия материал във видеото!

