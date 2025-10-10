Николай Стоилов: 1000 души ще стартират на същинския маратон

Николай Стоилов даде специално интервю пред БНТ в навечерието на Маратон София 2025. Техническият директор на състезанието разкри всички най-важни детайли за организацията на маратона, който ще превземе столицата на България в идните два дни.

Маратон София 2025 ще бъде излъчен НА ЖИВО по БНТ 3 на 12 октомври, неделя, от 09:00 часа.

"В събота стартираме с едно загряващо 5-километрово бягане изцяло в центъра на София, което да подготви атмосферата. И вече в неделя даваме старт първо на 10 км в 9:10 часа, а след това и на класическата дистанция и на полумаратона в 9:30", започна Стоилов.

"Най-масовата дисциплина е на 10 км. Там ще са над 2800 участника. Полумаратонът също предизвиква голям интерес - там са около 2700 души, а 1000 човека ще стартират на маратона", разкри той.

Стоилов апелира гражданите да бъдат търпеливи с временните промени в трафика в столицата.

"Апелирам гражданите да бъдат не само търпеливи, но и да прояват разбиране. Всеки голям град и столица има нужда от такъв маратон. Метрото ще работи с дейнично разписание в неделя, което е плюс", сподели техническият директор на Маратон София 2025.

Вижте целия материал във видеото!