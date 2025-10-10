Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове

Първи ден от примирието между Израел и Хамас. То влезе в сила точно в 12.00 ч. на обяд. Хиляди разселени палестинци се завръщат в изоставените си домове, след като прекратяването на огъня между Израел и Хамас и израелските части започнаха да се изтеглят от Газа. Стотици на Площада на заложниците в Тел Авив тази сутрин се молеха за оставащите 20 оцелели заложници, които следва да бъдат освободени от Хамас в рамките на 72 часа. Всички бойни действия трябва да приключат до 24 часа.

Колона палестинци се движи през прашния път на север към град Газа. В замяна на 20-те живи заложници, Израел трябва да освободи 250 палестинци, излежаващи дълги присъди в израелски затвори, както и още 1700, задържани в Газа по време на войната. Засега израелските части са се изтеглили от пътя по Средиземноморския бряг към град Газа. Ръководителят на Хамас в изгнание Халил ал Хая заяви, че е получил гаранции от Съединените щати и други посредници за край на войната. Завръщащите се палестинци обаче трудно ще се върнат към нормален живот.

Фидаа Хараз, жителка на град Газа: "Ходя по улиците, но не знам къде да отида. Кълна се, че не знам къде е кръстовището или къде е къщата ми. Знам, че домът ми е сринат, но къде е?"

Празни камиони вече напускат Газа, за да се върнат натоварени с помощи, както е заложено в мирния план на Доналд Тръмп. Най-голямото предизвикателство е влизането в Газа, необходимо е отваряне на всички пропускателни пунктове, посочва Световната програма по прехраната.

Рос Смит, Световна програма по прехраната към ООН: "Очакваме условия като при предишното примирие, което продължи 42 дни по-рано тази година. Така че да могат да влизат повече от 600 камиона дневно, а това изисква бързо облекчаване на хуманитарната логистична система."

Молитви и бдения продължават на "Площада на заложниците" в Тел Авив в очакване на освобождаването им. Пред Би Би Си някои от хората споделят, че не могат да повярват, че е постигнато прекратяване на огъня. В понеделник или най-късно във вторник се очаква да бъдат върнати 20-те живи заложници от Газа. Хамас обяви, че връщането на телата на мъртвите ще отнеме повече време, отколкото освобождаването на оцелелите.

Веред Суид: "Беше много труден период за мен и още по-труден за семействата през тези две години. Но днес имаме надежда. Мисля, че във всяка къща в Израел знаят имената на заложниците, познават техните семейства, чувстваме ги като свои деца."

Първата фаза от инициативата на Доналд Тръмп предвижда изтегляне на израелските части от някои големи населени места, но те ще продължат да контролират повече от половината от Ивицата Газа. Израелските военни призоваха жителите на Газа да не навлизат в зоните под техен контрол. Премиерът Нетаняху заяви, че израелските сили ще останат в Газа, за да гарантират демилитаризирането на Ивицата и разоръжаването на Хамас в следващите етапи от мирния план на Тръмп.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: "Ако това бъде постигнато по лесния начин - тогава много добре. Ако не, ще бъде постигнато по трудния начин."

Остават редица рискове пред мирния процес. Двете страни трябва да публикуват списък на палестинските затворници, които ще бъдат освободени в замяна на израелските заложници. Остава и да се договорят следващите стъпки от мирния план на Тръмп, включително следвоенното управление на Ивицата Газа и окончателната съдба на групировката Хамас, която засега поставя като условия за разоръжаването си - създаването на независима Палестинска държава.