БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Запази
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Слушай новината

Първи ден от примирието между Израел и Хамас. То влезе в сила точно в 12.00 ч. на обяд. Хиляди разселени палестинци се завръщат в изоставените си домове, след като прекратяването на огъня между Израел и Хамас и израелските части започнаха да се изтеглят от Газа. Стотици на Площада на заложниците в Тел Авив тази сутрин се молеха за оставащите 20 оцелели заложници, които следва да бъдат освободени от Хамас в рамките на 72 часа. Всички бойни действия трябва да приключат до 24 часа.

Колона палестинци се движи през прашния път на север към град Газа. В замяна на 20-те живи заложници, Израел трябва да освободи 250 палестинци, излежаващи дълги присъди в израелски затвори, както и още 1700, задържани в Газа по време на войната. Засега израелските части са се изтеглили от пътя по Средиземноморския бряг към град Газа. Ръководителят на Хамас в изгнание Халил ал Хая заяви, че е получил гаранции от Съединените щати и други посредници за край на войната. Завръщащите се палестинци обаче трудно ще се върнат към нормален живот.

Фидаа Хараз, жителка на град Газа: "Ходя по улиците, но не знам къде да отида. Кълна се, че не знам къде е кръстовището или къде е къщата ми. Знам, че домът ми е сринат, но къде е?"

Празни камиони вече напускат Газа, за да се върнат натоварени с помощи, както е заложено в мирния план на Доналд Тръмп. Най-голямото предизвикателство е влизането в Газа, необходимо е отваряне на всички пропускателни пунктове, посочва Световната програма по прехраната.

Снимки: АП/БТА

Рос Смит, Световна програма по прехраната към ООН: "Очакваме условия като при предишното примирие, което продължи 42 дни по-рано тази година. Така че да могат да влизат повече от 600 камиона дневно, а това изисква бързо облекчаване на хуманитарната логистична система."

Молитви и бдения продължават на "Площада на заложниците" в Тел Авив в очакване на освобождаването им. Пред Би Би Си някои от хората споделят, че не могат да повярват, че е постигнато прекратяване на огъня. В понеделник или най-късно във вторник се очаква да бъдат върнати 20-те живи заложници от Газа. Хамас обяви, че връщането на телата на мъртвите ще отнеме повече време, отколкото освобождаването на оцелелите.

Веред Суид: "Беше много труден период за мен и още по-труден за семействата през тези две години. Но днес имаме надежда. Мисля, че във всяка къща в Израел знаят имената на заложниците, познават техните семейства, чувстваме ги като свои деца."

Първата фаза от инициативата на Доналд Тръмп предвижда изтегляне на израелските части от някои големи населени места, но те ще продължат да контролират повече от половината от Ивицата Газа. Израелските военни призоваха жителите на Газа да не навлизат в зоните под техен контрол. Премиерът Нетаняху заяви, че израелските сили ще останат в Газа, за да гарантират демилитаризирането на Ивицата и разоръжаването на Хамас в следващите етапи от мирния план на Тръмп.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: "Ако това бъде постигнато по лесния начин - тогава много добре. Ако не, ще бъде постигнато по трудния начин."

Остават редица рискове пред мирния процес. Двете страни трябва да публикуват списък на палестинските затворници, които ще бъдат освободени в замяна на израелските заложници. Остава и да се договорят следващите стъпки от мирния план на Тръмп, включително следвоенното управление на Ивицата Газа и окончателната съдба на групировката Хамас, която засега поставя като условия за разоръжаването си - създаването на независима Палестинска държава.

#първи ден примирие #Газа #заложници #Хамас #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
4
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
"Моите въпроси за €": Ще се изравнят ли цените на самолетни билети, автобуси и влакове с тези на държавите в еврозоната?
5
"Моите въпроси за €": Ще се изравнят ли цените на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Близък изток

Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри мирния план
Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри мирния план
Вижте документа, подписан между Израел и Хамас Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Чете се за: 02:50 мин.
Израел и Хамас договориха първата фаза от мирния план на Тръмп Израел и Хамас договориха първата фаза от мирния план на Тръмп
Чете се за: 01:25 мин.
Тръмп: Следващата фаза от споразумението за Газа ще включва "разоръжаване" и "изтегляне" на военни части Тръмп: Следващата фаза от споразумението за Газа ще включва "разоръжаване" и "изтегляне" на военни части
Чете се за: 00:55 мин.
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия изток е постигната (ОБЗОР) Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия изток е постигната (ОБЗОР)
Чете се за: 10:55 мин.
МВнР: България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас МВнР: България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Фермерски протест пред сградата на ЕК в София (СНИМКИ) Фермерски протест пред сградата на ЕК в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Започва преброяване на мечките у нас
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ