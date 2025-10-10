БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 01:20 мин.

Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри мирния план

Теодора Гатева
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Предаването на заложници ще започне следващата седмица

Снимка: АП/БТА
Израел одобри плана за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците. Това стана ясно след заседание на кабинета, начело с премиера Бенямин Нетаняху, на което присъстваха и специалните пратеници на Съединените щати - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. В следващите 24 часа трябва да започне изтеглянето на израелската армия от Газа. Кога и как ще се случи освобождаването на заложниците и реакциите в Израел и Газа?

Снимки: АП/БТА

Движение по границата между Израел и Газа - виждат се военни машини, натоварени на камиони. Израелската армия има 24 часа, за да се изтегли до определени места.

Въпреки подписаното в ранните часове на деня споразумение между Израел и радикалната палестинска групировка Хамас, на места в Газа бяха чути експлозии.

След като споразумението получи зелена светлина от израелския кабинет, премиерът Бенямин Нетаняху каза, че то е "значителен напредък". Според Вашингтон то ще е полезно както за Израел и Съединените щати, така и за целия свят.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: "През последните 2 години се борихме да постигнем военните си цели. Една от тях беше да върнем у дома заложниците - всички заложници, живите и мъртвите. На път сме да постигнем тази цел. Нямаше да успеем без изключителната помощ на президента Доналд Тръмп и неговия екип - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Те работеха неуморно, заедно с нашите екипи. Това и куражът на нашите военни в Газа, в комбинация с военни и дипломатически натиск, които изолираха Хамас, ни доведоха до този момент."

Стив Уитокф, специален пратеник на САЩ за Близкия Изток: "Трудната работа беше тази на министър-председателя. Той имаше за цел да пази страната си, да прави трудни избори - колко точно да е голям натискът срещу Хамас, кога да си гъвкава и кога не. Имаше моменти, в които мислех, че и той, и нашата страна трябва да бъдем по-гъвкави. Но когато погледна назад, истината е, че нямаше да стигнем до тук, ако премиерът Нетаняху не беше реагирал по начина, по който го направи."

БНТ разполага със снимка на документа от шест точки, подписан от заинтересованите страни. Точка 5 подробно описва как трябва да действа "Хамас" след оттеглянето на израелските военни. В следващите 72 часа в Израел ще бъдат върнати живите заложници и тленните останки на починалите. Това обаче ще стане без медийно присъствие. В замяна, израелските власти ще освободят около 2 000 палестински затворници. В Газа незабавно трябва да започне да пристига хуманитарна помощ. Надежда и мир са двете думи, които най-често се чуват в Израел и Газа.

"Мисля, че тази сделка е много закъсняла. Но се радвам, че най-накрая постъпиха правилно. И се надявам този път да бъде продължен и да превърне Израел и целия регион в място, на което си струва да живееш. И всеки, който живее тук, има собствено място и е свободен."

"Когато чухме новината за примирието, бяхме много щастливи. Мислим как ще се върнем по домовете си, ще ги възстановим, децата ще тръгнат на училище, ще бъдем спокойни. Но обстрелът и звукът от разрушаване на сгради все още не е спрял. Надяваме се това да стане много скоро."

Палестинският лидер Махмуд Абас изрази надежда, че мирът между палестинците и израелците ще надделее. Работна група с представители на Съединените щати, Катар, Египет, Турция и още няколко държави, ще следят за изпълнение на споразумението.

#Хамас срещу Израел #Израел срещу Хамас #мирен план #Газа #армия

