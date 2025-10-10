БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Премиерът откри реконструиран магистрален канал край Хасково

Снимка: БТА
Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука, ако местната власт я поиска. Това заяви премиерът Росен Желязков. Той е дал такова уверение на столичния кмет Васил Терзиев по време на срещата им вчера в Министерския съвет. До сега помощ от държавата не е поискана.

Росен Желязков, министър-председател: "И общината, и държавата имат ангажимент всеки български гражданин да живее в нормална чиста среда, още повече когато плаща данъци и такси за тази услуги. Държавата има готовност, ако общината се обърне с намерение, с желание и искане за сътрудничество да окаже помощ."

Желязков направи коментара край Хасково, където беше открит реконструиран магистрален канал, част от напоителна система "Тракиец". Съоръжението осигурява вода за 137 000 декара обработваеми земя.

