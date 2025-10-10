БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази

Промените предвиждаха глоби до 5000 лева и затвор до 6 години за разпространение на информация без съгласие

крачка назад оттеглят законопроекта намеса личния живот без съгласие
Снимка: БТА
Слушай новината

Приети на първо четене в комисия и оттеглени днес - такава е съдбата на законодателните промени на ИТН, които предвиждаха глоби до 5000 лева и затвор до 6 години, за разпространение на информация за личния живот без съгласие. Законопроектът предвиждаше и възможност за използване на СРС-та при такива случаи.

Атанас Атанасов, ПП-ДБ: "След като чалгата влезе в политиката, влезе в парламента, сега ще влезе и в наказателното право. Тука предвиждат от 1 до 6 години. Въвежда се и възможност за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на журналисти и на лица, блогъри, които са занимавани с това, за разпространяване на информация за личният живот на хората. Опит за репресия по отношение на свободните хора, на свободното слово, на свободното разпространение и изразяване."

БНТ: Защо ИТН не се регистрираха в зала?

Асен Василев, ПП-ДБ: "ИТН не се регистрираха в зала, защото не им се включи закона, който да пази голите им снимки."

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Говорих със Слави Трифонов сутринта, за което му благодаря и той ми каза, че ще го изтеглят. Има неща, които би могло да се поправят и да им се намери някакъв ред за действие. Примерно, изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове. Това не е правилно, според мен, и би могло публични лица с изкуствен интелект да не могат да направят, че се целуваме с Рая. Това правилно ли е за нашите семейства, за нашите приятели, защото виждам, че сте се… да не казвам какво. Затова казвам и като говорих със Слави Трифонов - има текстове, които аз бих подкрепил. - 6 години заговор бихте ли подкрепил? - Не. Абсурд. Дебели глоби - да! Защото вижте - каква журналистика е това да застанеш пред къщата на някого и да притесняваш семейството му. И ако ще има такъв закон - подобни текстове бихме подкрепили. Сега вече съм вникнал. Защото утре ще дойдат пред вашите домове - на някой няма да му хареса репортажа и ще дойде пред вас."

Радостин Василев, председател МЕЧ: "Това се прави, за да се прикрие една от любовниците на Волдемор, която цъфна в медия с голите си снимки. Искам да ги призова повече никога да не го внасят този законопроект, защото те изградиха шоуто и партията си на базата и на основата на гавра с личното достойнство на други лица. И точно Тошко Йорданов и Слави Трифонов нямат право. Те направих песен за народен представител, в която обясняват детайли за личния им живот."

Танер Али, АПС: "Ние сме против този законопроект, защото не може да затворим устите на журналистиката. ИТН се обръщат към вас винаги с колеги. В един момент да се обърнат срещу своите си колеги.

снимки: БТА

#разпространяването на информация от личния живот # Народно събрание #криминализиране #Наказателен кодекс

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
4
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
6
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Политика

Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един от служител на ДАИ не е уволнен заради корупция
Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един от служител на ДАИ не е уволнен заради корупция
НА ЖИВО: Парламентът обсъжда на второ четене промените в закона за спецслужбите НА ЖИВО: Парламентът обсъжда на второ четене промените в закона за спецслужбите
Чете се за: 01:00 мин.
Атанас Атанасов, БСП-ОЛ: Кризата с боклука в София е резултат от грешни политически решения Атанас Атанасов, БСП-ОЛ: Кризата с боклука в София е резултат от грешни политически решения
Чете се за: 04:32 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Двойно е намалял броят на хората, засегнати от воден режим след дъждовете Вицепремиерът Зафиров: Двойно е намалял броят на хората, засегнати от воден режим след дъждовете
Чете се за: 01:50 мин.
Габриел Вълков, БСП-ОЛ: София плаща на мафията – чистотата трябва да се поеме от общинска фирма Габриел Вълков, БСП-ОЛ: София плаща на мафията – чистотата трябва да се поеме от общинска фирма
Чете се за: 03:47 мин.
Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът Терзиев увери, че може да се справи сам (ОБЗОР) Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът Терзиев увери, че може да се справи сам (ОБЗОР)
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един от служител на ДАИ не е уволнен заради корупция Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един от служител на ДАИ не е уволнен заради корупция
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ) Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
По света
НА ЖИВО: Парламентът обсъжда на второ четене промените в закона за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ