Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие

Приети на първо четене в комисия и оттеглени днес - такава е съдбата на законодателните промени на ИТН, които предвиждаха глоби до 5000 лева и затвор до 6 години, за разпространение на информация за личния живот без съгласие. Законопроектът предвиждаше и възможност за използване на СРС-та при такива случаи.

Атанас Атанасов, ПП-ДБ: "След като чалгата влезе в политиката, влезе в парламента, сега ще влезе и в наказателното право. Тука предвиждат от 1 до 6 години. Въвежда се и възможност за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на журналисти и на лица, блогъри, които са занимавани с това, за разпространяване на информация за личният живот на хората. Опит за репресия по отношение на свободните хора, на свободното слово, на свободното разпространение и изразяване."

БНТ: Защо ИТН не се регистрираха в зала?

Асен Василев, ПП-ДБ: "ИТН не се регистрираха в зала, защото не им се включи закона, който да пази голите им снимки."

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Говорих със Слави Трифонов сутринта, за което му благодаря и той ми каза, че ще го изтеглят. Има неща, които би могло да се поправят и да им се намери някакъв ред за действие. Примерно, изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове. Това не е правилно, според мен, и би могло публични лица с изкуствен интелект да не могат да направят, че се целуваме с Рая. Това правилно ли е за нашите семейства, за нашите приятели, защото виждам, че сте се… да не казвам какво. Затова казвам и като говорих със Слави Трифонов - има текстове, които аз бих подкрепил. - 6 години заговор бихте ли подкрепил? - Не. Абсурд. Дебели глоби - да! Защото вижте - каква журналистика е това да застанеш пред къщата на някого и да притесняваш семейството му. И ако ще има такъв закон - подобни текстове бихме подкрепили. Сега вече съм вникнал. Защото утре ще дойдат пред вашите домове - на някой няма да му хареса репортажа и ще дойде пред вас."

Радостин Василев, председател МЕЧ: "Това се прави, за да се прикрие една от любовниците на Волдемор, която цъфна в медия с голите си снимки. Искам да ги призова повече никога да не го внасят този законопроект, защото те изградиха шоуто и партията си на базата и на основата на гавра с личното достойнство на други лица. И точно Тошко Йорданов и Слави Трифонов нямат право. Те направих песен за народен представител, в която обясняват детайли за личния им живот."

Танер Али, АПС: "Ние сме против този законопроект, защото не може да затворим устите на журналистиката. ИТН се обръщат към вас винаги с колеги. В един момент да се обърнат срещу своите си колеги.

снимки: БТА