Започва смяната на автомобилни гуми - има ли наплив заради застудяването

Изненадващите снеговалежи и застудяването в началото на октомври доведоха до засилен наплив в гумаджийниците в Югозападна България, въпреки че законово зимни гуми са задължителни едва след 15 ноември.

"Сезонът започна с около месец по-рано спрямо миналата година", коментира в "Денят започва" Антон Симеонов, търговец на гуми и автомонтьор.

По думите му организацията е добра, клиентите носят автомобилите си още сутринта и ги прибират без излишно чакане.

Цените на услугите не са се променили, но при новите гуми се отчита леко поскъпване. Най-търсени са гуми от среден клас, които струват около 150-160 лв. за брой.

Вижте повече във видеото.