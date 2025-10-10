Столичната община организира пунктове за доброволци заради кризата с боклука

Заради високия обществен интерес и множеството запитвания от граждани Столичната община създава организация за включване на доброволци в кризисната акция по почистване на града.

"Голяма благодарност към тези, които ще се включат. Това, което правите, е не само за чистотата, но и силна гражданска позиция", заяви за "Денят започва" Емил Георгиев, директор на Дирекция "Управление на отпадъците" към Столичната община.

Доброволците ще получават ръкавици и чували и ще бъдат насочвани към по-малки улици, където нуждата от помощ е най-голяма.

Емил Георгиев предупреди хората да бъдат внимателни: "Пазете се от остри предмети и течности. Задължително използвайте ръкавици".

Гражданите се насърчават също да снимат нерегламентирано изхвърлени едрогабаритни отпадъци, като общината ще се стреми да санкционира нарушителите.

Вижте още в прякото включване на Карина Караньотова.