ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Столичната община организира пунктове за доброволци заради кризата с боклука

Карина Караньотова
Чете се за: 01:05 мин.
Регионални
Доброволците ще получават ръкавици и чували и ще бъдат насочвани към по-малки улици, където нуждата от помощ е най-голяма

Снимка: БГНЕС
Заради високия обществен интерес и множеството запитвания от граждани Столичната община създава организация за включване на доброволци в кризисната акция по почистване на града.

"Голяма благодарност към тези, които ще се включат. Това, което правите, е не само за чистотата, но и силна гражданска позиция", заяви за "Денят започва" Емил Георгиев, директор на Дирекция "Управление на отпадъците" към Столичната община.

Доброволците ще получават ръкавици и чували и ще бъдат насочвани към по-малки улици, където нуждата от помощ е най-голяма.

Емил Георгиев предупреди хората да бъдат внимателни: "Пазете се от остри предмети и течности. Задължително използвайте ръкавици".

Гражданите се насърчават също да снимат нерегламентирано изхвърлени едрогабаритни отпадъци, като общината ще се стреми да санкционира нарушителите.

#кризата с боклука #боклука в София #София #доброволци #боклук

