Вижте документа, подписан между Израел и Хамас

Израел одобри плана за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците.

Това стана ясно след заседание на кабинета, начело с премиера Бенямин Нетаняху, на което участваха и специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

БНТ разполага със снимка на документа от 6 точки, подписан от заинтересованите страни.

Точка 5 подробно описва как трябва да действа Хамас след оттеглянето на израелските военни от позициите им в Газа.

В следващите 72 часа в Израел ще бъдат върнати живите заложници и тленните останки на починалите. Това обаче ще стане без медийно присъствие.

В замяна израелските власти ще освободят около 2000 палестински затворници.

Работна група с представители на Съединените щати, Катар, Египет, Турция и още няколко държави ще следят за изпълнение на споразумението.