БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Предупредени при нужда да напуснат домовете си са и хората от село Сандрово и близкия град Мартен

село Николово Русенско
Снимка: БТА
Слушай новината

Бедствено положение беше обявено в русенското село Николово заради опасност от скъсване на дига. Мярката ще бъде в сила до събота, съобщи вчера кметът на Русе Пенчо Милков.

През вчерашния ден се стигна до евакуацията на част от жителите, намиращи се на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска в лесопарка "Липник", където има риск от скъсване на нарушената дига на езерото.

Предприети са превантивни действия по изпускането на водата.

Няма течове по самата дига в посока жилищния район на село Николово.

Предупредени при нужда да напуснат домовете си са и хората от село Сандрово и близкия град Мартен. Районът остава под наблюдение от няколко институции.

#село Николово #Русенско #бедствено положение

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести
2
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на...
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
3
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
4
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
5
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Регионални

Инвестират в изграждане на електрически зарядни станции на жп гари
Инвестират в изграждане на електрически зарядни станции на жп гари
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Чете се за: 02:45 мин.
След критични стойности: Спадат нивата на реките в района на Велико Търново След критични стойности: Спадат нивата на реките в района на Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Двойно е намалял броят на хората, засегнати от воден режим след дъждовете Вицепремиерът Зафиров: Двойно е намалял броят на хората, засегнати от воден режим след дъждовете
Чете се за: 01:50 мин.
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените? Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Чете се за: 02:52 мин.
Разпити, нови камиони и доброволци: София търси изход от кризата с боклука (ОБЗОР) Разпити, нови камиони и доброволци: София търси изход от кризата с боклука (ОБЗОР)
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Чете се за: 02:45 мин.
Вдигане на тежести
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия изток е постигната (ОБЗОР) Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия изток е постигната (ОБЗОР)
Чете се за: 10:55 мин.
По света
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените? Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Израел и Хамас договориха първата фаза от мирния план на Тръмп
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ