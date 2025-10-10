Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига

Бедствено положение беше обявено в русенското село Николово заради опасност от скъсване на дига. Мярката ще бъде в сила до събота, съобщи вчера кметът на Русе Пенчо Милков.

През вчерашния ден се стигна до евакуацията на част от жителите, намиращи се на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска в лесопарка "Липник", където има риск от скъсване на нарушената дига на езерото.

Предприети са превантивни действия по изпускането на водата.

Няма течове по самата дига в посока жилищния район на село Николово.

Предупредени при нужда да напуснат домовете си са и хората от село Сандрово и близкия град Мартен. Районът остава под наблюдение от няколко институции.