Инвестират в изграждане на електрически зарядни станции на жп гари

10 милиона евро ще инвестира Електроенергийният системен оператор за изграждане на първите 35 публично достъпни електрически зарядни станции на територията на железопътни гари в областните градове у нас.
Първата ще бъде построена до няколко месеца, най-вероятно в София.
Поетапно след това ще се изградят зарядни станции в общо 249 гари.
Целта е изграждане на Национална инфраструктура за електрическа мобилност като бъде използвана електрическата мрежа на Националната компания" Железопътна инфраструктура " и тази на Електроенергийния системен оператор.
Жечо Станков, министър на енергетиката:
Планираме разполагане на зарядни точки от 600 киловата още през първата половина на 2026 година в областните градове.
Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията:
В перспектива мрежата ще обхване абсолютно всички електрифицирани ЖП гари у нас, които са 249. Така ЖП системата ще стане гръбнак на Зеленият транспорт и на новата многомодална свързаност на страната.