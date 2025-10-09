Инвестират в изграждане на електрически зарядни станции на жп гари

10 милиона евро ще инвестира Електроенергийният системен оператор за изграждане на първите 35 публично достъпни електрически зарядни станции на територията на железопътни гари в областните градове у нас.



Първата ще бъде построена до няколко месеца, най-вероятно в София.

Поетапно след това ще се изградят зарядни станции в общо 249 гари.

Целта е изграждане на Национална инфраструктура за електрическа мобилност като бъде използвана електрическата мрежа на Националната компания" Железопътна инфраструктура " и тази на Електроенергийния системен оператор.