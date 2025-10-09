БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Чете се за: 02:45 мин.
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2...
Чете се за: 01:55 мин.
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят...
Чете се за: 10:55 мин.
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:20 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

Инвестират в изграждане на електрически зарядни станции на жп гари

Зоя Велинова
Всичко от автора
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
инвестират изграждане електрически зарядни станции гари
10 милиона евро ще инвестира Електроенергийният системен оператор за изграждане на първите 35 публично достъпни електрически зарядни станции на територията на железопътни гари в областните градове у нас.

Първата ще бъде построена до няколко месеца, най-вероятно в София.

Поетапно след това ще се изградят зарядни станции в общо 249 гари.

Целта е изграждане на Национална инфраструктура за електрическа мобилност като бъде използвана електрическата мрежа на Националната компания" Железопътна инфраструктура " и тази на Електроенергийния системен оператор.

Жечо Станков, министър на енергетиката:
Планираме разполагане на зарядни точки от 600 киловата още през първата половина на 2026 година в областните градове.

Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията:
В перспектива мрежата ще обхване абсолютно всички електрифицирани ЖП гари у нас, които са 249. Така ЖП системата ще стане гръбнак на Зеленият транспорт и на новата многомодална свързаност на страната.

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
След критични стойности: Спадат нивата на реките в района на Велико Търново След критични стойности: Спадат нивата на реките в района на Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Двойно е намалял броят на хората, засегнати от воден режим след дъждовете Вицепремиерът Зафиров: Двойно е намалял броят на хората, засегнати от воден режим след дъждовете
Чете се за: 01:50 мин.
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените? Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Чете се за: 02:52 мин.
Разпити, нови камиони и доброволци: София търси изход от кризата с боклука (ОБЗОР) Разпити, нови камиони и доброволци: София търси изход от кризата с боклука (ОБЗОР)
Чете се за: 03:25 мин.
Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът Терзиев увери, че може да се справи сам (ОБЗОР) Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът Терзиев увери, че може да се справи сам (ОБЗОР)
Чете се за: 03:45 мин.

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Чете се за: 02:45 мин.
Вдигане на тежести
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия изток е постигната (ОБЗОР) Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия изток е постигната (ОБЗОР)
Чете се за: 10:55 мин.
По света
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените? Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Тръмп: Следващата фаза от споразумението за Газа ще включва...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
