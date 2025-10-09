БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2...
Чете се за: 01:55 мин.
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят...
Чете се за: 10:55 мин.
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:20 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Криминализират разпространението на информация за личния живот?

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази

Правна комисия прие промени в Наказателния кодекс

Криминализират разпространението на информация за личния живот?
Слушай новината

Експресно два дни след внасянето му законопроектът на "Има такъв народ" за промени в Наказателния кодекс за разпространяването на информация от личния живот беше приет от Правна комисия.

Вносителите искат да се криминализира разпространяването на информация на носители за личните, семейните, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, а наказанието за това да бъде между 1 и 6 години затвор.

С промените се предвиждат и използването на специални разузнавателни средства при разследване на подобни казуси.

Александър Рашев, "Има такъв народ":
С настоящия проект се предлага създаването на нов състав на престъпление, който да криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на едно физическо лице без негово съгласие. Така се отчита базовата характеристика на упражняването на правото на личен живот, че какви факти и обстоятелства от него стават достояние на други лица или обществото като цяло зависи единствено и само от ролята на физическото лице, за чийто живот се отнасят.

#разпространяването на информация от личния живот #криминализиране #Наказателен кодекс

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
2
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести
3
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
5
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на жилища могат да се върнат в тях
6
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Сигурност и правосъдие

Отново отложиха делото за отстраняване на кмета на Минерални бани
Отново отложиха делото за отстраняване на кмета на Минерални бани
Мариника Чернева е дала съгласие да е и.ф. председател на ВАС Мариника Чернева е дала съгласие да е и.ф. председател на ВАС
Чете се за: 01:12 мин.
Пуснаха под домашен арест бизнесмен, свързан с подземната цигарена фабрика край с. Момково Пуснаха под домашен арест бизнесмен, свързан с подземната цигарена фабрика край с. Момково
Чете се за: 02:50 мин.
Шефът на завода за отпадъци е разпитан заради проверка на РИОСВ от миналата година, няма общо с кризата с боклука Шефът на завода за отпадъци е разпитан заради проверка на РИОСВ от миналата година, няма общо с кризата с боклука
Чете се за: 01:32 мин.
Нов пост на Фейсбук страницата на Благомир Коцев: Кметът на Варна с ретроспекция Нов пост на Фейсбук страницата на Благомир Коцев: Кметът на Варна с ретроспекция
Чете се за: 00:55 мин.
Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия изток е постигната (ОБЗОР)
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката...
Чете се за: 10:55 мин.
По света
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените? Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Разпити, нови камиони и доброволци: София търси изход от кризата с...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
В очакване на Нобеловия лауреат за мир
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ