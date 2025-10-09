Криминализират разпространението на информация за личния живот?

Правна комисия прие промени в Наказателния кодекс
Експресно два дни след внасянето му законопроектът на "Има такъв народ" за промени в Наказателния кодекс за разпространяването на информация от личния живот беше приет от Правна комисия.
Вносителите искат да се криминализира разпространяването на информация на носители за личните, семейните, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, а наказанието за това да бъде между 1 и 6 години затвор.
С промените се предвиждат и използването на специални разузнавателни средства при разследване на подобни казуси.
Александър Рашев, "Има такъв народ":
С настоящия проект се предлага създаването на нов състав на престъпление, който да криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на едно физическо лице без негово съгласие. Така се отчита базовата характеристика на упражняването на правото на личен живот, че какви факти и обстоятелства от него стават достояние на други лица или обществото като цяло зависи единствено и само от ролята на физическото лице, за чийто живот се отнасят.