Криминализират разпространението на информация за личния живот?

Експресно два дни след внасянето му законопроектът на "Има такъв народ" за промени в Наказателния кодекс за разпространяването на информация от личния живот беше приет от Правна комисия.



Вносителите искат да се криминализира разпространяването на информация на носители за личните, семейните, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, а наказанието за това да бъде между 1 и 6 години затвор.

С промените се предвиждат и използването на специални разузнавателни средства при разследване на подобни казуси.