Спортни новини 09.10.2025 г.

Българският тенисист Иван Иванов стартира с победа на турнира в Понтеведра, Испания, като победи испанеца Карлес Ернандес с 6:1, 6:1. В следващия кръг ще се изправи срещу Алехандро Мано.

Карлос Насар ще се бори за още една световна титла в категория 94 кг на световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия.

Българският атлет Цанко Цанков представи документалния си филм "Северният канал", посветен на едно от най-тежките му плувания между Северна Ирландия и Шотландия. Филмът разказва за предизвикателствата и изпитанията му.

Египет и Саудитска Арабия постигнаха победи в квалификациите за Световното първенство по футбол. Египет спечели с 3:0 срещу Джибути, а Саудитска Арабия победи Индонезия с 3:2. Заети са 18 квоти, предстоят решаващи битки за останалите 30 места.