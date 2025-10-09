БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2...
Чете се за: 01:55 мин.
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят...
Чете се за: 10:55 мин.
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:20 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вицепремиерът Зафиров: Двойно е намалял броят на хората, засегнати от воден режим след дъждовете

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
вицепремиерът зафиров двойно намалял броят хората засегнати воден режим дъждовете

Двойно е намалял броят на хората, засегнати от воден режим след проливните дъждове от последните дни. Това съобщи вицепремиерът Атанас Зафиров след заседание на Националния борд по водите.

160 811 души живеят в населени места, в които все още има режим на водата. Става въпрос за 13 града и 258 села. В Плевен водоподаването е възстановено напълно, заяви вицепремиерът. Според него не може да говорим за водна криза, а основните причини за недостига на питейна вода са климатичните промени и компрометираната вътрешна водопроводна мрежа.

Въпреки критичното състояния на мрежата, в продължение на години не са взети мерки тя да бъде подменена. 63% от питейната вода средно за страната в момента се губи. Вече е сформирана междуведомствена комисия, чиято задача е да предложи законодателни промени, които да улеснят решаването на водния проблем.

Атанас Зафиров - вицепремиер и председател на Националния борд по водите: "За съжаление тази цифра, която споменах на първия брифинг и която предизвика доста дебат в обществото 3 млрд. и 700 млн. за най-необходими дейности, касаещи ВиК операторите се потвърждава, тя е разпределена и по ВиК дружества, в доклада ще видите съответно в кой регион какви инвестиции, най-големите са в големите градове - Пловдив, Бургас, Благоевград. Става въпрос буквално за стотици милиони, а това е само за най-спешни рехабилитационни нужди."

#Национален борд по водите #населени места без вода #атанас зафиров #воден режим

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
2
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести
3
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
5
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на жилища могат да се върнат в тях
6
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Регионални

Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Разпити, нови камиони и доброволци: София търси изход от кризата с боклука (ОБЗОР) Разпити, нови камиони и доброволци: София търси изход от кризата с боклука (ОБЗОР)
Чете се за: 03:25 мин.
Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът Терзиев увери, че може да се справи сам (ОБЗОР) Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът Терзиев увери, че може да се справи сам (ОБЗОР)
Чете се за: 03:45 мин.
Отново отложиха делото за отстраняване на кмета на Минерални бани Отново отложиха делото за отстраняване на кмета на Минерални бани
Чете се за: 01:02 мин.
"Защо съсипвате хубавото село Герман?": Жители негодуват срещу огромен строеж без ПУП "Защо съсипвате хубавото село Герман?": Жители негодуват срещу огромен строеж без ПУП
Чете се за: 02:42 мин.
Махат чугунените радиатори и котела с нафта: Мащабен ремонт в Националното училище по фолклор в Шиpoĸa лъĸa Махат чугунените радиатори и котела с нафта: Мащабен ремонт в Националното училище по фолклор в Шиpoĸa лъĸa
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия изток е постигната (ОБЗОР)
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката...
Чете се за: 10:55 мин.
По света
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените? Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Разпити, нови камиони и доброволци: София търси изход от кризата с...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
В очакване на Нобеловия лауреат за мир
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ