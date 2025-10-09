След критични стойности: Спадат нивата на реките в района на Велико Търново

Река Янтра достигна своя пик във Велико Търново. Водата блокира външния вход на църквата "Св. 40 мъченици" и това наложи затварянето ѝ. За щастие придошлата вода не успя да достигне до домовете на хората в най-ниските точки.

Във Велико Търново тази сутрин река Янтра беше на по-малко от метър от критичното си ниво, тъй като през цялата нощ на всеки час водата се покачваше с 40 сантиметра. Водата стигна до портата на църквата "Св. 40 мъченици" и заля част от двора ѝ. Най-ниската точка на река Янтра във Велико Търново се намира в квартал "Асенов", където коритото на реката е само на няколко метра от къщите на хората.

- Притеснява ни, защото тук има ниска част през тези къщи и примерно колите ни не могат да минават от там. Няма път, така че като видим, че идва водата и бягаме. Имоти, има опасност, ако дойде повече. - Ооо, много по-страшно. Притесняват се тези от тази страна. Тя като излезе водата направо в дворовете влиза, къщите залива.

Даниел Панов, кмет на Велико Търново: "Обстановката през изминалата нощ действително след 1.30 ч. беше на критично ниво. При условие, че нивото на река Янтра, когато достигне над 5,50 м, започва да залива определени зони в град Велико Търново, също така и в част от населените места, през които преминава речното корито на Янтра. С 40 сантиметра се повишаваше на всеки час нивото на реката. От 7.00 до 12.30 ч. нивото на река Янтра е спаднало с метър и половина, много под критичното. Към три метра е в момента на квартал "Чолаковци".

Вследствие на проливните дъждове, на няколко места в града паднаха огромни камъни. Пътят Велико Търново - Горна Оряховица ще остане затворен за движение докато метеорологичните условия не позволят обезопасяването на скалите.