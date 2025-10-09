Нивата на реките "Янтра" и "Белица" край Велико Търново достигнаха критични нива

Тази нощ нивата на реките "Янтра" и "Белица" край Велико Търново достигнаха близо до критичните си нива.

Река "Янтра" във Велико Търново е на метър от критичното си ниво. През цялата нощ на всеки час нивото ѝ се покачваше с по 40 см. В момента водата достига 4,50 м., а критичната стойност е 5,50 м.

В последните два часа няма покачване, но екипи на пожарната и полицията следят най-ниските точки по поречието на реката в града.

Водата достигна до двора на църквата "Св. 40 мъченици" и в момента няма достъп до храма.

Критични нива тази нощ достигна и река "Белица" в района на Дебелец и Килифарево. За щастие не се стигна до преливане и в момента нивото на водата започна да спада, но ситуацията и там се следи непрекъснато.

Пътят Велико Търново - Горна Оряховица е затворен за движение от билото при село Арбанаси заради срутване на камъни.



Очаква се при подобряване на метеорологичните условия скалите там да бъдат обрушени и след това движението ще бъде възстановено. В момента връзката между двата града е само през село Шереметя.

Вижте още в прякото включване на Мирела Дончева.