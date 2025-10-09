Трети ден дъждовна блокада в Свищов, жилища пропаднаха заради свлачище

Трети ден под дъждовна блокада остава и Свищов, където проливните валежи предизвикаха свлачище.

Пропадането е в жилищен район.

Наложи се евакуация на 5-членно семейство и 60-годишна жена.

Към момента хората са настанени в общински жилища, а за да овладеят кризисната ситуация са уведомени всички институции.

"Днес предстои да бъде направен оглед от специалисти, ситуацията е критична, на няколко участъка има пропадания, около 4-5 метра е оводняването на терена. Трябва да спре да вали, за да може този скат да спре да се овлажнява", заяви пред БНТ кметът на Свищов Генчо Генчев.

