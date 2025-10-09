БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 01:05 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трети ден дъждовна блокада в Свищов, жилища пропаднаха заради свлачище

от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Наложи се евакуация на 5-членно семейство и 60-годишна жена

Трети ден под дъждовна блокада остава и Свищов, където проливните валежи предизвикаха свлачище.

Пропадането е в жилищен район.

Наложи се евакуация на 5-членно семейство и 60-годишна жена.

Към момента хората са настанени в общински жилища, а за да овладеят кризисната ситуация са уведомени всички институции.

"Днес предстои да бъде направен оглед от специалисти, ситуацията е критична, на няколко участъка има пропадания, около 4-5 метра е оводняването на терена. Трябва да спре да вали, за да може този скат да спре да се овлажнява", заяви пред БНТ кметът на Свищов Генчо Генчев.

Вижте още в прякото включване на Пламенка Тонева.

#Генчо Генчев #кмет #свищов #евакуация #свлачище #проливни дъждове #дъжд

