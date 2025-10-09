Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите

Започват масови проверки на КЗП и НАП в търсене на нарушения по Закона за въвеждане на еврото.

От днес вече ще се налагат санкции на търговците за необосновано повишаване на цените, неправилно превалутиране, както и липса на двойно обозначаване на етикетите в магазините.

За първо нарушение глобата е до 7000 лева и може да достигне до 14 000 лева при повторно.

Досега институциите не глобяваха бизнеса, а само го предупреждаваха, тъй като в Закона беше посочен двумесечен гратисен период.