Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите

от БНТ
Чете се за: 00:37 мин.
Започват масови проверки на КЗП и НАП в търсене на нарушения по Закона за въвеждане на еврото

Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Започват масови проверки на КЗП и НАП в търсене на нарушения по Закона за въвеждане на еврото.

От днес вече ще се налагат санкции на търговците за необосновано повишаване на цените, неправилно превалутиране, както и липса на двойно обозначаване на етикетите в магазините.

За първо нарушение глобата е до 7000 лева и може да достигне до 14 000 лева при повторно.

Досега институциите не глобяваха бизнеса, а само го предупреждаваха, тъй като в Закона беше посочен двумесечен гратисен период.

